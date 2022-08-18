"Общежитие – военный объект?": брат чемпионки Европы рассказал о гибели в Харькове их матери

Брат чемпионки Европы рассказал о гибели в Харькове их матери/ скрин

Брат известной украинской легкоатлетки Екатерины Табашник рассказал о гибели их мамы в результате обстрелов оккупантами Харькова вечером 17 августа.

61-летняя женщина погибла в своем жилье в общежитии, которое разрушили обстрелом российские захватчики. Юрий Табашник поднялся в уничтоженную квартиру вместе со спасателями, и нашел там тело своей мамы. Об этом он рассказал журналистам "Суспільне Харків".

"Там был диван. Шифоньер стоял у стены. Маму за шифоньером уже нашли. Ее взрывной волной унесло. Холодильник был вообще в другом конце комнаты", – рассказывает сын погибшей.

Он подчеркнул, что ни о каком примирении с оккупантами уже не может даже речи идти после всего, что они сделали.

"Какое примирение? Вы посмотрите, сколько в Украине уже пострадало людей, неизвестно, сколько еще пострадают. Они бьют по мирным жителям и рассказывают, что какие-то военные объекты. Какие военные объекты? Какие? Общежитие – это военный объект? Жаль всех, и тех, кого еще нашли, всех жаль. Нужно держаться и давать им звездюлей", – отметил Юрий Табашник.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара по Харькову вечером 17 августа погибла мать известной украинской легкоатлетки Екатерины Табашник. Об этом 28-летняя спортсменка сообщила в соцсетях.

"Русский мир унес жизнь моей мамочки. Освободил меня от дома и всей моей жизни", – написала спортсменка.

Ракетные обстрелы Харькова

Вечером 17 августа российские войска обстреляли Салтовский район в Харькове. Было разрушено общежитие. По последним данным по состоянию на вечер 18 августа число погибших из-за ракетного удара по общежитию возросло до 17 человек, среди них в том числе 13-летний ребенок.

Позже появилось видео изнутри здания сразу после обстрела. На место происшествия первыми прибыли патрульные и сразу помчались спасать людей. На кадрах видно полуразрушенное здание.

Ранним утром 18 августа оккупанты снова атаковали Харьков ракетами. На местах прилетов вспыхнули пожары, по меньшей мере пять человек пострадали. Среди травмированных есть ребенок.

Смотрите онлайн новости Харькова:

Читайте также: