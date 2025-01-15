Обстрел Банковой 1 января: украинцев просят помочь с ремонтом Дома писателей

Планируется создать Доску благодарности, где будут указаны фамилии всех жертвователей.

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Дом писателей после атаки / коллаж: Главред

Национальный союз писателей Украины обращается за помощью к неравнодушным к культуре и литературе украинцам относительно благотворительной помощи в ремонте и реконструкции Дома писателей Украины, который пострадал в результате обстрела российскими "шахедами" 1 января.

Реквизиты для физических лиц, желающих пожертвовать средства.

"К сожалению, Союз писателей не имеет финансовых возможностей ремонтировать Дом писателей за свой счет. На 2025 год Союзу писателей для проведения мероприятий запланировано выделить из государственного бюджета всего 567 тыс. 100 грн. (В течение нескольких последних лет выделялось ежегодно еще меньше - по 517 тысяч гривен)", - говорится в сообщении на сайте НСПУ. видео дня

Дом писателей серьезно поврежден в результате атаки

Напомним, Дом писателей Украины - уникальный памятник истории, искусства и архитектуры (построенный в 1879 году) - получил значительные повреждения в результате атаки 1 января - выбиты окна, разрушены кабинеты, фасад здания, значительные трещины в стенах. Здание расположено в нескольких десятках метров от здания комитетов Рады, а также Офиса Президента.

"На рубеже эпох именно Дом писателей сыграл важную роль в возрождении украинской независимости, стал памятником и колыбелью украинской духовности, где созревал голос протеста против порабощения Украины, где проводились первые учредительные собрания Народного Руха Украины. (...) Секретариат Национального союза писателей обращается за помощью к писателям Украины, творческим союзам и организациям Украины и за рубежом, всему украинскому сообществу и всем неравнодушным относительно благотворительной помощи в ремонте и реконструкции Дома писателей. Планируется создать Доску благодарности, где будут указаны фамилии всех жертвователей", - говорится в обращении.

Объявлен сбор на ремонт Дома писателей / фото: Суспільне

Подробные реквизиты для юридических лиц - на сайте НСПУ.

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