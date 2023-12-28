'Обжаловать невозможно': украинцев предупредили о наказании за неявку в ТЦК

Обжаловать решение о запрете пользоваться счетами не будет смысла, считает Екатерина Анищенко.

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Украинцам рассказали об ответственности от уклонения от явки в ТЦК / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Внесенный в Верховную Раду законопроект, касающийся мобилизации, военного учета и прохождения военной службы прокомментировала адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко.

Как подчеркнула она в комментарии РБК-Украина, в случае принятия закона для военнообязанных, если они уклоняются от мобилизации, последствия будут похожие на те, которые наступают, если мужчина уклоняется от выплат алиментов.

Среди прочего – это запрет совершать какие-либо сделки. Например, запрет на использование карточного счета, отказ в выдаче кредита или операций с недвижимостью. При этом запрет будет действовать ровно до тех пор, пока человек не явится в военкомат и не оплатит административный штраф, пояснила юрист.

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Она также уточнила, что на сегодня штраф за неявку в военкомат может варьироваться от 1800 до 5 000 гривен.

По словам адвоката, обжаловать решение о запрете пользоваться счетами и другие запреты не будет смысла, ведь обжаловать такое решение не будет возможности.

"Указанный проект закона, в случае если будет принят за основу и в целом в той редакции, которую мы все видели, накладывает именно ряд обязанностей, а не право. В случае их невыполнения появляются последствия. То есть это не право – являться в ТЦК или нет. Здесь выбора нет, и поэтому обжаловать это невозможно", – добавила Анищенко.

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