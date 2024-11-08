Одесса под массированной атакой Шахедов: есть прилет в жилой дом

Российские оккупанты атаковали Одессу ударными беспилотниками типа Шахед. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер также подтвердил вражескую атаку и призвал всех находится в безопасных местах.
"Враг атакует Одессу и район ударными беспилотниками. Работают наши силы воздушной обороны. Оставайтесь в укрытиях!" - написал он.видео дня
В Сети появились видео с моментами атаки на Одессу. Сообщается, что российский "Шахед" ударил по жилому дому, там начался очень сильный пожар.
Смотрите видео с ударом Шахеда по Одессе:
Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, утром 7 ноября в Киеве работали силы ПВО из-за атаки российских дронов. В пяти районах города есть повреждения. В частности, в Печерском районе произошел пожар и разрушение конструкций многоэтажки в результате падения обломков вражеского дрона.
В результате слаженной работы противовоздушной обороны и других составляющих сил обороны в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу было обезврежено более трех десятков российских БПЛА.
Кроме того, после удара страны-агрессора России по Украине были введены аварийные отключения электроэнергии в Житомирской и Ровенской областях.
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