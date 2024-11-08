Одесса под массированной атакой Шахедов: есть прилет в жилой дом

После удара по дому в Одессе начался сильный пожар.

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РФ ударила шахедом по дому в Одессе / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Российские оккупанты атаковали Одессу ударными беспилотниками типа Шахед. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

РФ ударила шахедом по дому в Одессе / фото: скриншот

Глава Одесской ОВА Олег Кипер также подтвердил вражескую атаку и призвал всех находится в безопасных местах.

"Враг атакует Одессу и район ударными беспилотниками. Работают наши силы воздушной обороны. Оставайтесь в укрытиях!" - написал он. видео дня

РФ ударила шахедом по дому в Одессе / фото: скриншот

В Сети появились видео с моментами атаки на Одессу. Сообщается, что российский "Шахед" ударил по жилому дому, там начался очень сильный пожар.

Смотрите видео с ударом Шахеда по Одессе:

РФ ударила шахедом по дому в Одессе / фото: скриншот

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Что известно о Шахедах / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, утром 7 ноября в Киеве работали силы ПВО из-за атаки российских дронов. В пяти районах города есть повреждения. В частности, в Печерском районе произошел пожар и разрушение конструкций многоэтажки в результате падения обломков вражеского дрона.

В результате слаженной работы противовоздушной обороны и других составляющих сил обороны в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу было обезврежено более трех десятков российских БПЛА.

Кроме того, после удара страны-агрессора России по Украине были введены аварийные отключения электроэнергии в Житомирской и Ровенской областях.

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