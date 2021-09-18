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Одессу захлестнули сильные дожди: районы города оказались в воде, а река Балковская вышла из берегов

18 сентября 2021, 14:57

Синоптики ранее прогнозировали жителям Одессы мощные осадки.

Одесса
Одесса / Соцсети

В субботу, 18 сентября, в Одессе идут сильные дожди. Удар стихии и неготовность города к таким ситуациям привели к тому, что вода полилась по одесским улицам и районам, которые немного подтопило.

В Telegram-канале ХО публикуется множество видеороликов, на которых люди ходят по улицам, где по щиколотку воды. Машины спокойно передвигаются по дорогам.

Согласно предварительным сведениям, серьезно подтопило поселок Котовского, тогда как река Балковская и вовсе начала выходить из берегов. Ряд улиц, среди которых Паустовского, Заболотного и Балковская, также оказались в воде. Подтопило и торговый центр Семья.

Согласно предварительным сведениям, серьезно подтопило поселок Котовского, тогда как река Балковская и вовсе начала выходить из берегов. Ряд улиц, среди которых Паустовского, Заболотного и Балковская, также оказались в воде. Подтопило и торговый центр Семья.Читайте такжеДождь с грозой и до 28 градусов тепла: синоптики назвали погоду в Украине на ближайшие дни

Ранее в пресс-службе Одесского городского совета предупреждали об ухудшении погоды в городе 18 сентября. Местные власти перевели коммунальные службы в режим работы 24/7 с целью эффективного устранения последствий непогоды. Также одесситов просили ограничить передвижение и поездки по городу. Жителей просили не оставлять свои автомобили под деревьями и линиями электропередач. Из-за дождя и сильного ветра возможны падение веток с деревьев и кабелей.

Напомним, синоптики прогнозировали на 18 сентября ухудшение погоды в большинстве областей Украины. По всей стране, кроме части областей, ожидаются дожди и сильный ветер.

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дождь новости Одессы
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