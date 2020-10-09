Офис генпрокурора открыл уголовное дело против Турчинова

Турчинов стал фигурантом уголовного дела / Reuters

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство в отношении бывшего председателя Верховной Рады Александра Турчинова по заявлению депутата от партии ОПЗЖ Рената Кузьмина.

"Генпрокуратура исполнила определение суда и своим письмом официально подтвердила возбуждение уголовного дела против Турчинова, отказавшегося выполнять Минские соглашения в части амнистии участникам событий на Донбассе", – написал нардеп на своей странице в Facebook.

В качестве доказательства политик опубликовал документы, в которых указано, что заявление в правоохранительные органы он подал 5 августа 2020 года. Он официально обвиняет Турчинова в отказе подписать принятый Верховной Радой в сентябре 2014 года закон "О недопущении преследования и наказания лиц — участников событий на территории Донецкой и Луганской областей". Речь идет об амнистии для наемников, которые находились в эпицентре военного конфликта на Донбассе.

"Не удивился, что Офис генерального прокурора Украины работает над выполнением задач, поставленных главой "пятой колонны" Медведчуком и его шайкой, открывая уголовные дела по их заказу. Что касается амнистии террористов и убийц украинских граждан на Донбассе, - она недопустима. Их место - за решеткой или на кладбище. Такой была моя позиция в 2014 году, такой она остается и сейчас", - ответил в Facebook Турчинов.

Напомним, во время своего депутатства Сергей Лещенко обращался в прокуратуру с требованием привлечь Турчинова к ответственности за "сдачу Крыма".