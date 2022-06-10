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Охотник за вражескими "птицами": боец армии Украины уничтожил 9 беспилотников РФ

10 червня 2022, 13:53

Десантник стал одним из самых результативных зенитчиков в рядах армии Украины.

Десантник ВСУ
Десантно-штурмовые войска - это образ жизни, нужно этим жить и отдавать себя этому делу, - украинский десантник / Коллаж Минобороны Украины, ДШВ ВСУ

Младший сержант 95-й Отдельной механизированной десантно-штурмовой бригады ВСУ, которому удалось сбить уже 9 беспилотников российской армии, рассказал, как происходит охота на прицел врага. Сбитые БПЛА вели корректировку огня артиллерии по позициям украинских войск, после их крушения обстрел прекращался. Главное – заметить летательный аппарат, после чего остается только техническая работа. Он стал одним из самых результативных зенитчиков сил обороны Украины.

Как сообщает пресс-служба командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Facebook, десантник 95-й Омбр, имя которого скрыто из соображений безопасности, объяснил, что уничтоженные российские беспилотники проводили корректировку огня артиллерии по позициям ВСУ. После того, как их удавалось сокрушить, обстрел прекращался, поскольку противник уже не видел цели.

читайте такожВСУ бьют по войскам РФ оружием НАТО: один удар на 20 км с гаубицы – разбит командный пункт"Охотник за российскими беспилотниками" – оператор переносного зенитного ракетного комплекса Starstreak. Он "навсегда приземляет вражеских птиц" на землю, превращая их в металлолом.

Обучение десантник проходил за границей. По его словам, 70% его работы заключается в обнаружении малозаметного вражеского БПЛА. Далее – уже дело техники.

"ДШВ – это образ жизни. Нужно этим жить и отдавать себя этому делу. Если ты выбираешь этот путь, то это уже навсегда", - подчеркнул украинский зенитчик.

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Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский 7 июня сказал, что армия Украины не может перейти к контрнаступлению, поскольку украинские войска испытывают дефицит военной техники. По словам гаранта, у оккупантов РФ значительное преимущество в оружии, а Украина стремится сохранить жизни своих военных.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ВСУ для перехода в контрнаступление нужно много вооружений. Среди них сотни единиц ракетных систем, артиллерии, а также самолеты, танки и тысячи беспилотников. Кроме того, следует сформировать 6 новых бригад численностью 25 тысяч человек.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Киеву нужно больше оружия от Запада. Как утверждает дипломат, украинские военные серьезно уступают войскам России в артиллерии на Донбассе. Без поставок нужного количества оружия ВСУ не могут остановить наступление оккупантов, не говоря уже о переходе к широкомасштабной контрнаступательной операции.

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