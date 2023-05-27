Оккупантов РФ отбросили на полкилометра: ВСУ пошли вперед под Бахмутом

Сергей Череватый назвал заявления Евгения Пригожина "латентной капитуляцией его преступной группировки".

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Украинские военные продолжают контратаковать под Бахмутом / 36 ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, Twitter

В ходе контратакующих действий в районе Бахмута Силы обороны Украины смогли продвинуться на 350-400 м на некоторых позициях, заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"В ходе наших контратакующий действий на некоторых позициях наши подразделения смогли продвинуться на расстояние от 350 до 450 м", — сказал Череватый в эфире национального телемарафона.

Спикер отметил, что Украинским силам удалось уничтожить 54 оккупанта, 84 получили ранения. Кроме того, уничтожена РСЗО "Град", три пушки, 3 БПЛА, самоходный миномет 2С4 "Тюльпан", а также два полевых склада с боеприпасами.

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"На Бахмутском направлении мы действительно наблюдаем меньшую динамику активности врага. За эти сутки произошло 2 боестолкновения, за прошлые тоже - от 1 до 3. Это намного меньше в сравнении с тем, как враг себя на протяжении всех предыдущих месяцев. Однако остаётся активная интенсивность в плане огневого поражения наших позиций. 465 раз враг бил разными системами и калибрами по нашим позициям. 2 авианалета произошло", — сообщил Череватый.

Он связал снижение активности противника в основном из-за "сильного поражения" и потерь на протяжении нескольких месяцев.

"Ежедневно враг только убитыми имел потери более 100 оккупантов и примерно такое же количество, немного больше, — ранеными. Мы прогнозировали 2 месяца назад, что при сохранении такой динамики потерь и без нахождения источника восполнения личного состава враг будет по сути разбит. Что по сути и произошло", — пояснили в ВСУ.

Кроме того, он подтвердил, что оккупанты проводят "определенные ротационные действия", с чем также связано уменьшение активности боевых действий.

"Насколько массово и насколько действительно он (Пригожин - ред.) полностью выведет подразделения преступной группировки - нужно немного времени для верификации, поскольку они действительно еще остаются в самом Бахмуте", — пояснили в ВСУ.

Спикер назвал заявления главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина "латентной капитуляцией его преступной группировки".

Ситуация вокруг Бахмута

Ранее президент Владимир Зеленский опроверг информацию о падении Бахмута.

Отвечая на вопрос о том, является ли правдивой информация оккупантов о взятии Бахмута, глава государства сказал: "Я думаю, нет".

В свою очередь гранатометчик 5-го штурмового полка Юрий Сиротюк рассказал о том, что подразделения Вооруженных сил Украины продвигаются в районе Бахмута Донецкой области.

"Продвижение могу подтвердить собственными ногами. Наличие серьезных потерь противника могу подтвердить тем, что видел. Есть пленные. На южном направлении имеем успехи, на южном фланге движемся вперед", — сообщил он.

Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что российская оккупационная армия теряет инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер контратак Сил обороны Украины.

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