Оккупантов РФ отбросили на полкилометра: ВСУ пошли вперед под Бахмутом

В ходе контратакующих действий в районе Бахмута Силы обороны Украины смогли продвинуться на 350-400 м на некоторых позициях, заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
"В ходе наших контратакующий действий на некоторых позициях наши подразделения смогли продвинуться на расстояние от 350 до 450 м", — сказал Череватый в эфире национального телемарафона.
Спикер отметил, что Украинским силам удалось уничтожить 54 оккупанта, 84 получили ранения. Кроме того, уничтожена РСЗО "Град", три пушки, 3 БПЛА, самоходный миномет 2С4 "Тюльпан", а также два полевых склада с боеприпасами.
"На Бахмутском направлении мы действительно наблюдаем меньшую динамику активности врага. За эти сутки произошло 2 боестолкновения, за прошлые тоже - от 1 до 3. Это намного меньше в сравнении с тем, как враг себя на протяжении всех предыдущих месяцев. Однако остаётся активная интенсивность в плане огневого поражения наших позиций. 465 раз враг бил разными системами и калибрами по нашим позициям. 2 авианалета произошло", — сообщил Череватый.
Он связал снижение активности противника в основном из-за "сильного поражения" и потерь на протяжении нескольких месяцев.
"Ежедневно враг только убитыми имел потери более 100 оккупантов и примерно такое же количество, немного больше, — ранеными. Мы прогнозировали 2 месяца назад, что при сохранении такой динамики потерь и без нахождения источника восполнения личного состава враг будет по сути разбит. Что по сути и произошло", — пояснили в ВСУ.
Кроме того, он подтвердил, что оккупанты проводят "определенные ротационные действия", с чем также связано уменьшение активности боевых действий.
"Насколько массово и насколько действительно он (Пригожин - ред.) полностью выведет подразделения преступной группировки - нужно немного времени для верификации, поскольку они действительно еще остаются в самом Бахмуте", — пояснили в ВСУ.
Спикер назвал заявления главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина "латентной капитуляцией его преступной группировки".
Ситуация вокруг Бахмута
Ранее президент Владимир Зеленский опроверг информацию о падении Бахмута.
Отвечая на вопрос о том, является ли правдивой информация оккупантов о взятии Бахмута, глава государства сказал: "Я думаю, нет".
В свою очередь гранатометчик 5-го штурмового полка Юрий Сиротюк рассказал о том, что подразделения Вооруженных сил Украины продвигаются в районе Бахмута Донецкой области.
"Продвижение могу подтвердить собственными ногами. Наличие серьезных потерь противника могу подтвердить тем, что видел. Есть пленные. На южном направлении имеем успехи, на южном фланге движемся вперед", — сообщил он.
Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что российская оккупационная армия теряет инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер контратак Сил обороны Украины.
Больше новостей: