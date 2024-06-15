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Оккупантов выбили с позиций: в НГУ рассказали детали мощного удара на востоке

Алексей Тесля
15 июня 2024, 17:47
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Украинские защитники выбили россиян с позиций в Серебрянском лесничестве Луганской области.
Оккупантов выбили с позиций: в НГУ рассказали детали мощного удара на востоке
Украинские защитники отражают удары РФ / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Заместитель командира 12-й бригады специального назначения "Азов" Нацгвардии Святослав Паламар ("Калина") рассказал о продвижении украинских защитников на Луганщине.

В своем Facebook он подтвердил информацию о том, что украинские защитники выбили россиян с позиций в Серебрянском лесничестве Луганской области.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что формулировка СМИ о том, что оккупанты "отступили с позиций" в Серебрянском лесничестве, не совсем верна, поскольку за этим стоит тяжелая работа и жизнь бойцов "Азова".

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"Можно и по-человечески написать — потеряли свои позиции, или Силы Обороны выбили оккупантов (нецензурно) с их позиций, если не хотите называть подразделение, которое за этим "отступили" стоит. И как еще можно завуалировано написать о том, как 12 бригада специального назначения "Азов" ежедневно, ежечасно в течение месяцев выбивает оккупантов (нецензурно)?", — написал Паламар.

Что известно о боях на востоке

Напомним, ранее сообщалось, что враг отступил на двух направлениях. Украинским защитникам удалось отбросить врага в Серебрянском лесничестве на Луганщине и в Клещиевке, что вблизи Часового Яра Донецкой области.

Бригада НГУ "Азов"

12-я бригада специального назначения "Азов" – тактическое соединение Национальной гвардии Украины. Ранее также известное как батальон "Азов" и полк "Азов".

"Азов" был сформирован в мае 2014 года в Мариуполе и участвовал в освобождении города от российских войск и сепаратистов в рамках АТО.

В ходе АТО/ООС "Азов" также принимал участие в боях за Иловайск, Широкино, Марьинку.

Подразделение участвовало в боях за Мариуполь и Азовсталь в ходе полномасштабной войны России против Украины, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее ВСУ сообщили о больших потерях врага на Юге. За сутки российские оккупанты понесли необычно большие потери на Южном направлении. ВСУ удалось поразить много техники РФ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ отбили позиции на Харьковщине. Наступление российских оккупантов все больше замедляется, а силы противника исчерпываются. ВСУ, в свою очередь, стабилизировали фронт и прибегают к успешным маневрам.

Как сообщалось ранее, подразделения ВСУ могли расширить плацдарм под Крынками в Херсонской области. Благодаря победе украинских героев оккупантам еще с прошлого года не удается выбить оттуда бойцов ВСУ, а те даже расширяют свое присутствие.

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