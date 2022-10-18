Оккупанты готовы убегать: разведчик ВСУ рассказал о подготовке прорыва на юге

ВСУ готовят прорыв на Херсонщине / Фото УНИАН

На южном направлении Вооруженные силы Украины "разминают" позиции российских оккупантов, рассказал командир подразделения разведчиков Terra Николай Волохов (Абдула).

"Наша артиллерия работает очень хорошо. Цели поражаются каждый день. Лично я наблюдал уничтожение около 20 целей артиллерией, огнем с корректировкой. Огонь очень точен", - подчеркнул он в интервью Радио НВ.

Украинский военный пояснил, что линию обороны оккупантов "размягчат" до тех пор, после чего будет возможен прорыв ВСУ.

"Конечно, они готовы убегать, готовы спасаться. Прежде всего потому, что это москали. Они пришли на нашу землю. И я знаю из перехватов, что они совершенно не испытывают какой-то жизненной потребности, которую испытываем мы, стоять здесь до конца, умирать за эту землю. И они, конечно, готовы бежать", - добавил Абдула.

Наступление ВСУ на юге

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области город Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе брифинга в Медиа-центре Украина.

Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника.

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.

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