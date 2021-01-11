УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оккупанты Крыма хотят отдать дно высохшего водоема под застройку

11 января 2021, 21:13
Прослушать новость
Остановить

Около двух лет назад водоем полностью пересох.

Крым, вода
Территорию водоема в Крыму хотят отдать под застройку / УНИАН

Возле Севастополя, в селе Орлиное, территорию крупного водоема Байдарской долины хотят отдать под застройку.

Об этом заявили местные жители, которые обнаружили, что территория водоема пропала из кадастровой карты. Тем временем оккупанты заверяют, что не планируют застраивать пруд.

Общая площадь территории Байдарской долины составляет более 46,3 гектара, а в наиболее полноводные годы площадь зеркала воды пруда превышала 8 гектаров. Около двух лет назад водоем полностью пересох.

"На публичной кадастровой карте России указано, что земельный участок может использоваться "для строительства и обслуживания здания жилищного и общественного назначения". Как такое могло случиться, жители Байдарской долины не понимают, но при этом они уверены, что "глаз на эту территорию положили застройщики". Кроме вида разрешенного использования, у этого участка появился официальный адрес: улица Владимира Высоцкого, 9", – пишет издание.

Читайте такжеКулеба назвал Крым "острой раной" для Путина

Отмечается, что Туринский пруд загадочным образом исчез в апреле 2019 года, когда еще летом 2018 года он был полноводным. Местные жители считают, что это произошло "в интересах третьих лиц".

За месяц до инцидента был проведен аукцион, по итогам которого территорию Туринского пруда отдали в пользование коммерческой компании, с которой власти заключили договор водопользования.

После того как информация была предана огласке, так называемый "глава" поселковой администрации Александр Богуш заявил, что потребовался аварийный сброс воды из-за нарушений в работе водовыпуска и протекания дамбы.

Засуха в Крыму

водоснабжение новости Крыма
Сейчас вы просматриваете новость «Оккупанты Крыма хотят отдать дно высохшего водоема под застройку». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Появилась неожиданная версия причины взрыва на газопроводе, качающем газ в ЕвропуПоявилась неожиданная версия причины взрыва на газопроводе, качающем газ в Европу США ударили санкциями по Украине: кого и за что наказал ВашингтонСША ударили санкциями по Украине: кого и за что наказал Вашингтон У Зеленского анонсировали снижение тарифов на газУ Зеленского анонсировали снижение тарифов на газ Взрыв газопровода на Полтавщине: экс-нардепу выдвинуто громкое обвинениеВзрыв газопровода на Полтавщине: экс-нардепу выдвинуто громкое обвинение Зеленский распек медреформу Супрун и анонсировал важные измененияЗеленский распек медреформу Супрун и анонсировал важные изменения
Следующий материал

Последние новости

22:32
Стало известно, чем грозит Украине аномально теплая зима
22:14
Лаборантам, которые делают COVID-тесты, повысили зарплату
22:00
Где скачать и как установить свой рингтон на любой iPhone или Android-смартфон
21:58
Ученые выяснили, почему мужчина не может заниматься сексом сразу после оргазма Видео
21:56
Гороскоп на 12 января для всех: обманчивая выгода, жесткие баталии и потеря всего Видео
Реклама
21:50
Скончался легендарный российский рок-музыкант
21:47
Ученые обнаружили белок, который не пропускает коронавирус Видео
21:46
Синоптики рассказали, сколько продержится 20-градусный мороз в Украине Видео
21:26
"Произойдет огромное восстание": СМИ раскрыли планы протестующих в день инаугурации Байдена Видео
21:23
Стала известна дата премьеры ремастера культовой трилогии Mass Effect Видео
21:20
Новолуние 13 января 2021 года: названо точно время и лучшие занятия Видео
21:18
Кулеба рассказал, что Киев будет обсуждать с Москвой по поводу Крыма
21:13
Оккупанты Крыма хотят отдать дно высохшего водоема под застройку
20:55
Эксперты узнали, на сколько лет алкоголь укорачивает жизнь Видео
20:37
Дубинский и Онищенко прокомментировали санкции против них Видео
20:35
Локдаун в Киеве: названы новые условия работы метро Видео
20:30
Демократы собрали голоса для начала процедуры импичмента Трампа Видео
20:01
В Британии предрекли США "балканизацию" Видео
19:58
Вакцина от коронавируса для Украины: Степанов сделал важное заявление Видео
19:55
Пеггинг: с чего начинать провокационный сексуальный эксперимент Видео
Реклама
19:55
Война мессенджеров на горизонте: что стоит за массовым отказом от WhatsApp
19:35
Студия IO Interactive раскрыла все локации HITMAN III – в финале игроки отправятся в Карпаты
19:25
У берегов Малайзии застрял корабль с украинцами на борту
19:17
Перепелиные яйца: мифы, польза, вред и секреты приготовления Видео
19:12
Закончилась экспертиза "луцкого террориста" Кривоша: что решили психиатры Видео
19:11
Цены на газ в Украине снизят: в Кабмине назвали два варианта Видео
18:57
В Харькове после смерти Кернеса назревает скандал Видео
18:52
Настя Каменских свела с ума сексуальной фигурой на откровенном фото
18:45
"Обойдутся без носков": врач поддержала жесткий карантин в Украине Видео
18:40
Что такое ламинирование ресниц и как долго держится эффект Видео
18:32
Комаровский рассказал, у кого в руках "кощеево яйцо" Зеленского
18:24
Disney удалила большую часть хронологии из Звездных войн - новый канон 2021
18:22
Горечь во рту: когда нужно обращаться к врачу Видео
18:14
Разработчики Gotham Knights поделились подробностями о новой игре во вселенной Бэтмена Видео
18:06
Врач назвал сроки начала третьей волны коронавируса в Украине Видео
17:41
Шмыгаль объяснил, почему локдаун в Украине ввели вовремя Видео
17:35
США ударили санкциями по Украине: кого и за что наказал Вашингтон Видео
17:27
Как приготовить кутью на Щедрый вечер 2021: названы лучшие рецепты кутьи Видео
17:13
Мелания Трамп резко высказалась о штурме Капитолия Видео
17:06
Импичмент за разжигание мятежа: в Конгрессе США показали "черную метку" для Трампа Фото Видео
Реклама
17:01
Создатели Valorant представили кинематографический ролик игры к скорому запуску 2-го сезона Видео
17:00
В Подмосковье самосвал протаранил колонну военных, есть жертвы Видео
16:57
"Писюнчик крошечный": в Сети жестко высмеяли дикую статую Путина
16:55
Жадан, Забужко и Нестайко - назвали номинантов в рейтинге Книжка року 2020 в Украине
16:42
Кого назначат виновным за тарифный удар по украинцам мнение
16:40
Лютые морозы и снегопады: синоптик дал прогноз на февраль Видео
16:40
Фантастические юбки и платья в стиле пэчворк врываются в моду на весну-лето Фото Видео
16:37
Наиболее вероятный источник COVID-19: в ВОЗ сделали громкое заявление Видео
16:23
Протест разрастается: на Одесчине вспыхнули митинги против повышения тарифов Видео
16:07
Ведущая Нового канала рассказала, как жила в детском приюте и монастыре
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять