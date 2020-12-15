Оккупанты Крыма по-варварски выкачивают воду из курортных водоемов

25-26 декабря Севастополь также начнет забирать воду из Кадыковского карьера.
В оккупированном Крыму "власти" начали подавать воду в Севастополь из озера на горе Гасфорта, которая является популярным местом отдыха туристов.
Как пишет Интерфакс во вторник, 15 декабря, это сделано для экономии ресурсов мелеющего водохранилища.
"Сегодня воду из водоема у горы Гасфорта запустили. Благодаря этому мы уже экономим порядка 10 тыс. куб. м (в сутки – ред.) воды Чернореченского водохранилища", – заявил так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.
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Он добавил, что 25-26 декабря Севастополь также начнет забирать воду из Кадыковского карьера, у которого любят отдыхать и фотографироваться туристы из-за его формы в виде сердца и бирюзового цвета.
Возвращение Крыма в состав Украины - что было ранее:
- Президент Украины Владимир Зеленский 12 октября заявил, что он верит в успех переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, в результате которых аннексированный Крым и оккупированный Донбасс вернутся под политический контроль Киева.
- 26 октября в МИД Украины заявили, что США поддерживают деоккупацию Крыма и готовы принять участие в создании Крымской платформы по возвращению полуострова.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган также выразил готовность Анкары присоединиться к переговорной площадке по вопросам аннексированного Крыма.