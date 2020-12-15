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Оккупанты Крыма по-варварски выкачивают воду из курортных водоемов

15 декабря 2020, 21:08
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25-26 декабря Севастополь также начнет забирать воду из Кадыковского карьера.

Возле Севастополя начали выкачивать воду из курортных водоемов

В оккупированном Крыму "власти" начали подавать воду в Севастополь из озера на горе Гасфорта, которая является популярным местом отдыха туристов.

Как пишет Интерфакс во вторник, 15 декабря, это сделано для экономии ресурсов мелеющего водохранилища.

"Сегодня воду из водоема у горы Гасфорта запустили. Благодаря этому мы уже экономим порядка 10 тыс. куб. м (в сутки – ред.) воды Чернореченского водохранилища", – заявил так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

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Он добавил, что 25-26 декабря Севастополь также начнет забирать воду из Кадыковского карьера, у которого любят отдыхать и фотографироваться туристы из-за его формы в виде сердца и бирюзового цвета.

Возвращение Крыма в состав Украины - что было ранее:

Севастополь водоснабжение новости Крыма
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