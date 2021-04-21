Оккупанты Крыма приговорили к трем годам тюрьмы десантника ВСУ / УНИАН

В оккупированном Крыму так называемый Джанкойский районный суд приговорил к трем годам заключения военнослужащего Вооруженных сил Украины Евгения Добринского за якобы незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации и контрабанду наркотиков, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Только что подконтрольный оккупационной власти так называемый Джанкойский районный суд, во временно оккупированном Крыму, вынес незаконный приговор военнослужащему Вооруженных сил Украины Евгению Добринскому за якобы незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации и контрабанду наркотических средств", - написала Денисова на своей странице в фейсбуке.

Она уточнила, что Добринского приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

"Доказательства, предоставленные суду стороной защиты во время судебных заседаний, свидетельствуют о невиновности украинского военнослужащего", - заявила она.

Денисова призвала представителей международного сообщества продолжать давление на РФ, чтобы остановить незаконные преследования и судилища над гражданами Украины и освободить всех пленников Кремля.

"Считаю недопустимым преследование наших граждан за выполнение конституционного долга по защите независимости и территориальной целостности Украины и осуждаю действия оккупационных властей, которая продолжает нарушать международные договоры и нормы международного права", - подчеркнула омбудсмен.

Отметим, боец ​​95-й бригады Евгений Добринский исчез утром 30 мая 2020 года возле админграницы с оккупированным Крымом. Поисковые мероприятия не принесли результата. По предварительной информации, которую опубликовала военная служба правопорядка в ВСУ, недалеко от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы, в связи с чем считается, что военнослужащего похитили во время несения службы.

Через несколько дней в ФСБ РФ заявили, что украинский военный был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело "о незаконном пересечении границы России". 3 июня суд в оккупированном Крыму постановил взять Добринского под арест.

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