Оккупанты обстреляли Львов ракетами, город в дыму

Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, произошло три мощных взрыва возле Львова со стороны Кривчиц. Горожан призвали не распространять фото/видео.
В Львове в субботу, 26 марта, прогремели мощные взрывы. Над городом наблюдается сильное задымление.
Мэр Андрей Садовый подтвердил, что по городу был ракетный удар со стороны оккупантов. Об этом городской голова написал в соцсетях.
"Прилетело по Львову. Ждем информацию от Военной администрации. Просьба не распространять фото/видео. Оставайтесь в укрытиях", – написал Садовый.
Как сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, в 16: 45 три мощных взрыва произошли возле Львова со стороны Кривчиц. Он также призвал граждан не делать и не распространять фото.
"26.03.2022 в 16:30. Произошло три мощных взрыва возле Львова со стороны Кривчиць, пока звучит воздушная тревога, всем сохранять спокойствие и находиться в укрытиях. Не извещайте о местах попадания и не делайте фото", – отметил Козицкий.
Ранее, 18 марта, российские оккупанты совершили ракетный обстрел территории в районе Львовского аэропорта. Как сообщил позже Садовый, несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу. В результате здание было уничтожено.
Напомним, 13 марта в результате обстрела ракетами Яворивского военного полигона под Львовом погибли 35 человек, еще 134 – ранены. В ночь на 13 марта оккупанты обстреляли ракетами Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области.
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