Оккупанты паникуют: в ВСУ рассказали, как жгут и "перемалывают" вагнеровцев

Артиллеристам ВСУ часто приходится останавливать врага в десятках метров от наших укреплений.

Украинские военные на фронте / 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна

Артиллеристы ВСУ прикрывают нашу пехоту, которая сейчас удерживает позиции в боях на Донбассе.

Лавины наступающих оккупантов редеют после каждого прилета, потому что тяжелые 152 миллиметровые снаряды попадают в цель, говорится в материале ТСН.

"Бывает такой день, что они постоянно лезут и лезут, и мы постоянно отрабатываем", — рассказывает украинский защитник с позывным "Малый".

Высокоточная работа артиллеристов ВСУ сеет панику в рядах оккупантов. "За ними охотится враждебная артиллерия, дроны и авиация. Мы повсюду попадаем по ним, чтобы это не было, мы постоянно держим их на огне", — рассказывает боец "Малый".

Журналисты отмечают, что артиллеристам ВСУ часто приходится останавливать врага в десятках метров от наших укреплений. На видео с дрона работы артиллеристов – трупы вагнеровцев вокруг наших позиций. Поэтому на ошибку не имеют права, потому что в десяти метрах наши ребята.

"Дадут цель бывает по пехоте, но большинство по технике. Технику больше бьем, чем пехоту", — отмечает боец "Артист".

Авторы сюжеты подчеркнули, что ранее артиллеристы ВСУ освобождали Херсон и жгли российских десантников, а ныне на Донбассе "перемалывают" вагнеровцев и российских военных.

Еще бы снарядов побольше, говорят ребята, так и разговор был бы короче, а движение нашей пехоты было бы быстрее, уверяют украинские защитники.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось - украинские военные продвинулись на фронте возле Кременной в Луганской области - этот город имеет стратегическое значение для дальнейшей наступательной операции на Северодонецк, Лисичанск и Сватово.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что российские оккупанты уже 8 месяцев пытаются достичь результатов в Донецкой области и захватить город Бахмут. Они терроризируют мирных жителей и продолжат ежедневные обстрелы города.

Бахмут имеет очень выгодное расположение с военной точки зрения. По этому российские оккупанты не отступают от города.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области. Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы из полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

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