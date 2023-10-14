Оккупанты стянули резервы и пошли на штурм: названа самая 'горячая точка' фронта

За последние сутки россияне нанесли 611 ударов из артиллерии и минометов, рассказал Илья Евлаш.

https://glavred.info/ukraine/okkupanty-styanuli-rezervy-i-poshli-na-shturm-nazvana-samaya-goryachaya-tochka-fronta-10508290.html Ссылка скопирована

ВСУ отражают атаки оккупантов РФ / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 92 ОМБр

На Лимано-Купянском направлении российские оккупанты начали активное наступление, сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ капитан Илья Евлаш.

Только за последние сутки россияне нанесли 611 ударов из артиллерии и минометов. Такую информацию он озвучил в эфире информационного телемарафона.

По словам украинского офицера, оккупанты РФ 25 раз попытались идти вперед на этом участке фронта, но были остановлены Вооруженными силами Украины.

видео дня

Он уточнил, что в результате успешных действий подразделений ВСУ было ликвидировано 206 захватчиков.

Евлаш также сказал, что за сутки было уничтожено 15 образцов вооружения и техники врага;

два танка Т-72,

пять боевых бронированных машин,

две пушки Д-20,

самоходная установка "Нона-С",

миномет.

"Также постоянно наносится поражение складам с боеприпасами и сбиваются БПЛА противника", - добавил спикер Восточной группировки войск ВСУ.

Ранее сообщалось, что на юге ВСУ "покрошили" сотни россиян вместе с техникой. На Таврическом направлении потери в личном составе врага увеличиваются с каждыми сутками.

Напомним, ранее сообщалось о том, что русские на Юге экономят снаряды, но бои все равно напряженные. Российские войска на Юге перешли в "экономрежим" по использованию снарядов, однако все равно ситуация напряжена, говорит офицер Наталья Гуменюк.

Ранее сообщалось, что рота ВСУ за четыре дня сожгла танковый батальон врага. На Купянском и Лиманском направлениях россияне увеличили численность группировки до 1000 единиц. Возможно там половина всего потенциала, который имеет РФ.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.