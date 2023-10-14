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Оккупанты стянули резервы и пошли на штурм: названа самая "горячая точка" фронта

Алексей Тесля
14 октября 2023, 19:14 обновлено 14 октября, 19:14
За последние сутки россияне нанесли 611 ударов из артиллерии и минометов, рассказал Илья Евлаш.
Оккупанты стянули резервы и пошли на штурм: названа самая 'горячая точка' фронта
ВСУ отражают атаки оккупантов РФ / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 92 ОМБр

На Лимано-Купянском направлении российские оккупанты начали активное наступление, сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ капитан Илья Евлаш.

Только за последние сутки россияне нанесли 611 ударов из артиллерии и минометов. Такую информацию он озвучил в эфире информационного телемарафона.

По словам украинского офицера, оккупанты РФ 25 раз попытались идти вперед на этом участке фронта, но были остановлены Вооруженными силами Украины.

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Он уточнил, что в результате успешных действий подразделений ВСУ было ликвидировано 206 захватчиков.

Евлаш также сказал, что за сутки было уничтожено 15 образцов вооружения и техники врага;

  • два танка Т-72,
  • пять боевых бронированных машин,
  • две пушки Д-20,
  • самоходная установка "Нона-С",
  • миномет.

"Также постоянно наносится поражение складам с боеприпасами и сбиваются БПЛА противника", - добавил спикер Восточной группировки войск ВСУ.

Ранее сообщалось, что на юге ВСУ "покрошили" сотни россиян вместе с техникой. На Таврическом направлении потери в личном составе врага увеличиваются с каждыми сутками.

Напомним, ранее сообщалось о том, что русские на Юге экономят снаряды, но бои все равно напряженные. Российские войска на Юге перешли в "экономрежим" по использованию снарядов, однако все равно ситуация напряжена, говорит офицер Наталья Гуменюк.

Ранее сообщалось, что рота ВСУ за четыре дня сожгла танковый батальон врага. На Купянском и Лиманском направлениях россияне увеличили численность группировки до 1000 единиц. Возможно там половина всего потенциала, который имеет РФ.

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Купянск война России и Украины контрнаступление ВСУ
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