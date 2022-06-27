Оккупанты украли подвижной состав УЗ и сделали из него бронепоезд: он уязвим для NLAW и Javelin

Бронепоезд Енисей уязвим перед NLAW или Javelin / Фото t.me/den_pihoty, ukrmilitary.com

Российские оккупанты украли в Харьковской области подвижной состав Укрзализныци и сделали из него бронепоезд. Он получил название Енисей и якобы предназначен для ведения инженерной разведки и доставки боеприпасов до линии фронта, а на самом деле – для боевых действий при охране вражеских коммуникаций.

Об этом пишет военный портал Defence Express. Эксперты отмечают, что "новая" техника оккупантов имеет уязвимые места, позволяющие украинцам уничтожить ее.

В "голове" бронепоезда стоит платформа с ЗУ-23-2, которая в первую очередь служит как противопехотное оружие. Вторая платформа с БМП-2 имеет аппарат для съезда, чтобы при необходимости она могла "кружить" вокруг броненосца.

В РФ признали, что для того, чтобы построить Енисей, военные РФ украли контейнеры, тепловозы и подвижной состав УЗ в Харьковской области. Заявленная схема поезда – два маневровых тепловоза типа ЧМЕ3, восемь вагонов (из которых четыре – платформы из БМП-2 и ЗУ-23-2).

Бронепоезд Енисей имеет уязвимые места / Фото t.me/den_pihoty

Бронепоезд Енисей сделали из подвижного состава УЗ / Фото t.me/den_pihoty

"Теоретически, для перевозки грузов есть два крытых вагона-"товарняка". Но так получается довольно специфическая ситуация: оккупанты и в них оборудовали огневые точки, и в таких крытых вагонах собираются возить, например, боеприпасы", – говорится в материале.

У российского бронепоезда есть уязвимые места. Например, между колесными парами тепловоза присутствует топливный бак (черного цвета), в который заливается дизельное топливо, и он никак не защищен.

Читайте такжеХваленое оружие РФ существует только в фантазиях генералов: чем на самом деле воюет армия РоссииВсе, что расположено над колесами в тепловозе ЧМЕ3 – это либо силовая установка, либо кабина экипажа. Такую защиту бронелистами специалисты называют скорее из разряда "мангалов" на танках – он дает экипажу психологическое ощущение "защищенности", но не выдерживает встречи с NLAW или Javelin или другими системами противотанкового вооружения.

"Мы надеемся, что эти строки прочли в том числе люди, которые применят в практической плоскости знания об уязвимых местах российского бронепоезда "Енисей", что "возник" на временно оккупированных районах Харьковщины", – пишет издание.

Как сообщал Главред, во временно оккупированном Мелитополе украинские партизаны подорвали бронепоезд российских оккупантов.

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