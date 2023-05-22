Оккупанты запустили по Украине 36 воздушных целей: силы ПВО сбили четыре ракеты и 20 дронов

Прошлой ночью воздушная тревога звучала по всей стране. Это была 12-я по счету воздушная атака РФ на Украину с начала мая.

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РФ нанесла массированный удар по Днепру / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ночью 22 мая российские оккупанты устроили очередную массированную воздушную атаку на Украину. Страна-агрессор РФ запустила по регионам 16 ракет и 20 дронов-камикадзе. Защитники украинского неба сбили 24 вражеские цели, а накануне – еще и истребитель.

Прошлой ночью воздушная тревога звучала по всей стране. Это была 12-я по счету воздушная атака РФ с начала мая.

Как сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты атаковали военные и инфраструктурные объекты города Днепр. Атака осуществлялась 16-ю ракетами разных типов и 20-ю ударными дронами Shahed-136/131.

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По подсчетам Воздушных сил ВСУ, в целом враг выпустил:

четыре крылатых ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря;

пять крылатых ракет Х-22 из дальних бомбардировщиков Ту-22м3 по разным направлениям – Азовского моря и Курской области РФ;

две баллистические ракеты "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма;

пять зенитных управляемых ракет С-300 с временно захваченной территории Запорожской области;

20 иранских ударных дронов Shahed-136/131 с южного и северного направлений.

"В течение ночной атаки 22 мая силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" и "Юг" на восточном и южном направлениях соответственно уничтожены четыре крылатых ракеты Х-101/Х-555 и 20 ударных дронов типа "Шахед", – говорится в сообщении.

Сколько было сбито целей, рассказали в Воздушных силах / Фото: facebook.com/kpszsu

Также военные рассказали об уничтожении еще одного вражеского самолета. В воскресенье, 21 мая, в территориальных водах Украины в Херсонской области был сбит российский истребитель Су-35. Обстоятельства утилизации вражеского самолета уточняются.

Ночная атака РФ на Украину

В ночь на понедельник, 22 мая, по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Угроза воздушной атаки со стороны российских оккупантов была в большинстве областей Украины, кроме западных.

В Днепре ночью гремели взрывы. По информации СМИ, их было не менее 40.

Как сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, прошлой ночью защитники Украины сбили над Днепропетровской областью 15 беспилотников и 4 крылатые ракеты.

Но, к сожалению, есть и "прилеты", зафиксированы разрушения, пострадали 8 человек.

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