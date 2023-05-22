УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оккупанты запустили по Украине 36 воздушных целей: силы ПВО сбили четыре ракеты и 20 дронов

Анна Ярославская
22 мая 2023, 09:38 обновлено 22 мая, 09:44
28
Прошлой ночью воздушная тревога звучала по всей стране. Это была 12-я по счету воздушная атака РФ на Украину с начала мая.
Ракетный удар
РФ нанесла массированный удар по Днепру / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ночью 22 мая российские оккупанты устроили очередную массированную воздушную атаку на Украину. Страна-агрессор РФ запустила по регионам 16 ракет и 20 дронов-камикадзе. Защитники украинского неба сбили 24 вражеские цели, а накануне – еще и истребитель.

Прошлой ночью воздушная тревога звучала по всей стране. Это была 12-я по счету воздушная атака РФ с начала мая.

Как сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты атаковали военные и инфраструктурные объекты города Днепр. Атака осуществлялась 16-ю ракетами разных типов и 20-ю ударными дронами Shahed-136/131.

видео дня

По подсчетам Воздушных сил ВСУ, в целом враг выпустил:

  • четыре крылатых ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря;
  • пять крылатых ракет Х-22 из дальних бомбардировщиков Ту-22м3 по разным направлениям – Азовского моря и Курской области РФ;
  • две баллистические ракеты "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма;
  • пять зенитных управляемых ракет С-300 с временно захваченной территории Запорожской области;
  • 20 иранских ударных дронов Shahed-136/131 с южного и северного направлений.

"В течение ночной атаки 22 мая силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" и "Юг" на восточном и южном направлениях соответственно уничтожены четыре крылатых ракеты Х-101/Х-555 и 20 ударных дронов типа "Шахед", – говорится в сообщении.

Сколько было сбито целей, рассказали в Воздушных силах
Сколько было сбито целей, рассказали в Воздушных силах / Фото: facebook.com/kpszsu

Также военные рассказали об уничтожении еще одного вражеского самолета. В воскресенье, 21 мая, в территориальных водах Украины в Херсонской области был сбит российский истребитель Су-35. Обстоятельства утилизации вражеского самолета уточняются.

Ночная атака РФ на Украину

В ночь на понедельник, 22 мая, по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Угроза воздушной атаки со стороны российских оккупантов была в большинстве областей Украины, кроме западных.

В Днепре ночью гремели взрывы. По информации СМИ, их было не менее 40.

Как сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, прошлой ночью защитники Украины сбили над Днепропетровской областью 15 беспилотников и 4 крылатые ракеты.

Но, к сожалению, есть и "прилеты", зафиксированы разрушения, пострадали 8 человек.

Другие новости:

война в Украине ВСУ новости Украины война России и Украины ракетный удар
Реклама

Главное за день

Оккупанты запустили по Украине 36 воздушных целей: силы ПВО сбили четыре ракеты и 20 дронов

Оккупанты запустили по Украине 36 воздушных целей: силы ПВО сбили четыре ракеты и 20 дронов

09:38 Украина
После контрнаступления ВСУ Шойгу и Герасимова отстранят, а Путина отправят в Китай – Пионтковский

После контрнаступления ВСУ Шойгу и Герасимова отстранят, а Путина отправят в Китай – Пионтковский

09:07 Мир
"Выезжайте, пока есть возможность": в Кабмине поставили жесткий ультиматум россиянам в Крыму

"Выезжайте, пока есть возможность": в Кабмине поставили жесткий ультиматум россиянам в Крыму

08:24 Политика
Все главные новости

Последние новости

09:52

В центре Москвы в ДТП попал автомобиль патриарха РПК Кирилла: кадры с места происшествия

09:38

Оккупанты запустили по Украине 36 воздушных целей: силы ПВО сбили четыре ракеты и 20 дронов

09:11

Почему люди не выбрасывают бутылки из-под пива: что из них делают

09:08

"Везде было слышно": в оккупированном Мариуполе прогремели мощные взрывы

09:07

После контрнаступления ВСУ Шойгу и Герасимова отстранят, а Путина отправят в Китай – ПионтковскийВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:00

Воина провожали в последний путь на коленях: на фронте погиб боевой медик из Одесской областиФото

08:29

Как трюки Пригожина демотивируют кадровую армию РФмнение

08:24

"Выезжайте, пока есть возможность": в Кабмине поставили жесткий ультиматум россиянам в КрымуВидео

08:11

Взрывы в Днепре: уничтожены 15 беспилотников и 4 крылатые ракеты, есть пострадавшиеФото

Реклама
08:10

Как понять, что кошка болеет: 4 признака, которые нельзя игнорировать

07:41

Украина получила все для начала контрнаступления, по F-16 у США есть сомнения – советник БайденаВидео

07:37

"Вагнеровцы" не смогут продолжать бои за пределами Бахмута - ISWВидео

07:12

Гороскоп на сегодня 22 мая 2023: Весам - судьбоносное знакомство, Рыбам - лучший день в годуВидео

06:42

Ночная атака РФ на Украину: в Днепре прогремело около 40 взрывов - СМИ

06:20

Россию ждет судьба Бахмутамнение

05:30

После "взятия" Бахмута Пригожин резко назвал дату вывода "вагнеровцев" из городаВидео

03:45

Задача для гениев: только люди с высоким IQ могут заметить ошибку на изображении белого медведя

03:05

"Полиция не уполномочена": Репяхова объяснила, почему у Павлика отобрали спецпропускВидео

02:35

Вредно для здоровья и посуды: что нельзя варить в алюминиевой кастрюле

02:05

По 40 гривен за пшеничный: украинцев предупредили о резком подорожании хлеба

Реклама
01:32

Клещи сбегут из сада: что посадить, чтобы избавиться от опасных паразитов

00:51

Почему 22 мая в доме не убирали пауков: приметы и 7 строгих запретов в большой праздникВидео

00:51

От него оторваться невозможно: недорогой и очень вкусный торт без выпечки за 15 минут - рецептВидео

00:12

Как сказать на украинском "по щелчку пальцев": Авраменко назвал аж 5 благозвучных вариантовВидео

21 мая, воскресенье
23:43

Стал более агрессивным и целеустремленным: эксперт проанализировала, как изменилось лицо ЗеленскогоВидео

23:30

Что сначала жарить – лук или мясо: ответ на самый спорный вопрос ошеломит даже опытных хозяек

22:56

Игар Тышкевич. Что будет после Бахмута?Видеоблоги

22:38

Это имя отталкивает людей: женщина захотела дать дочке винтажное имя, но столкнулась с критикой

22:21

"Жалею, что были такие времена": Мика Ньютон рассказала про участие в российском сериале "Кадетство"

22:19

"Невосполнимые потери уже нанесены": ЧВК Вагнера в Бахмуте будет разбита до конца - ЧереватыйВидео

21:23

Звезда сериала "Поймать Кайдаша" перенесла срочную операцию и показала фото из больницыВидео

21:10

"Утонченный эстет, резчик по дереву и охотник": Пригожин потроллил именинника ШойгуВидео

21:00

"Там же склады были": под оккупированным Донецком в небо "взлетело" много российских снарядовВидео

20:13

Как отпугнуть комаров: эффективное средство своими руками за 5 минут

20:06

Продюсер "Голосу країни" после каминг-аута раскрыл подробности про бойфренда

20:05

В Харькове прозвучали мощные взрывы: есть пострадавшиеВидео

19:57

"Своего ничего не осталось": дочь Газманова изуродовала себе лицо

19:42

"Будьте очень внимательными": Гуменюк предупредила об опасности ракетной атаки на фоне встречи G7Видео

19:23

Почему любая "заморозка" нам категорически не подходитмнение

19:18

"Взятие" Бахмута - неудача": Гиркин раскритиковал РФ и ожидает успешное контрнаступление ВСУВидео

Реклама
19:09

"Польша существует благодаря нам": РФ требует от поляков выплатить $750 млрд и отдать треть территорийВидео

19:02

"Или ты настоящий, или ты ноль": российская певица Распутина нещадно растоптала Аллу ПугачевуВидео

18:34

Цены в Украине бьют рекорды: какие 5 продуктов взлетели на 20%Видео

18:19

Денег будет немерено: что нужно положить в кошелек 23 мая, приметы и что нельзя делатьВидео

17:30

"Сверхтяжелая потеря": депутат Полтавского горсовета получил смертельные ранения на фронтеВидео

17:02

Под прицелом Франции. Поставки оружия в Ереван создают прямые риски для Украины и Израиля

16:57

Сложная оптическая иллюзия: нужно найти на картинке 4 животных за 15 секунд

16:48

Плюс один Джонсонюк: Борис Джонсон станет отцом в восьмой раз

16:27

Популярная российская певица и судья украинских шоу прилично набрала вес

16:26

Украину ждет неделя пекла: синоптики рассказали, где будет "пекущее" солнцеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять