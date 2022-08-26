Оккупанты завезли в Мелитополь лаборатории - спасать начальство в случае взрыва на ЗАЭС - мэр

Запорожская АЭС / Фото УНИАН

Российские оккупанты привезли во временно оккупированный Мелитополь десять химических лабораторий. Как говорит мэр города Иван Федоров, не исключено, что агрессоры так перестраховываются на случай аварии на Запорожской атомной электростанции.

"Они, по нашему мнению, завезены [оккупантами] в город Мелитополь для того, чтобы, если произойдут радиационные выбросы на Запорожской атомной электростанции, спасти своих офицеров, генералов. А о гражданском населении они, конечно, не думают", – сказал чиновник.

Федоров также сообщил, что все десять лабораторий оккупанты разместили на территории одного из больничных учреждений Мелитополя. То есть, если на ЗАЭС произойдет катастрофа, то лаборатории будут нужны, чтобы спасти высшее руководство оккупантов в регионе.

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Ситуация на Запорожской АЭС

Оккупанты ставят под угрозу не только свое существования, но и жизнь огромного количества людей. 3 марта войска РФ направили в Энергодар колонну бронетехники из 100 единиц. 4 марта они обстреляли Запорожскую АЭС при попытке захватить ее. Тогда на атомной электростанции вспыхнул пожар.

Впоследствии российским военным удалось захватить АЭС. Они разместили на площадке станции свои технику и начали использовать АЭС как военную базу.

14 марта стало известно о том, что оккупанты взорвали боеприпасы вблизи одного из энергоблоков Запорожской АЭС. На станции присутствовали также работники Росатома.

21 июля стало известно о том, что оккупанты разместили военную технику и взрывчатку в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС. Все это находилось рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора, а также близко к главному маслобаку. В этом баке хранится легковоспламеняющееся масло, которое используют для охлаждения паровых турбин.

5 августа, российские оккупанты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Снаряды из РСЗО попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня. Вследствие этого были риски утечки водорода.

9 августа украинская разведка подтвердила, что оккупанты минируют энергоатомные блоки Запорожской АЭС. К этому причастны "вагнеровцы".

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