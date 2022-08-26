УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оккупанты завезли в Мелитополь лаборатории - спасать начальство в случае взрыва на ЗАЭС - мэр

26 августа 2022, 14:38

Как говорит мэр города Иван Федоров, все десять химических лабораторий оккупанты разместили на территории одного из больничных учреждений Мелитополя.

Запорожская АЭС
Запорожская АЭС / Фото УНИАН

Российские оккупанты привезли во временно оккупированный Мелитополь десять химических лабораторий. Как говорит мэр города Иван Федоров, не исключено, что агрессоры так перестраховываются на случай аварии на Запорожской атомной электростанции.

"Они, по нашему мнению, завезены [оккупантами] в город Мелитополь для того, чтобы, если произойдут радиационные выбросы на Запорожской атомной электростанции, спасти своих офицеров, генералов. А о гражданском населении они, конечно, не думают", – сказал чиновник.

Федоров также сообщил, что все десять лабораторий оккупанты разместили на территории одного из больничных учреждений Мелитополя. То есть, если на ЗАЭС произойдет катастрофа, то лаборатории будут нужны, чтобы спасти высшее руководство оккупантов в регионе.

Видео дня

Ситуация на Запорожской АЭС

Оккупанты ставят под угрозу не только свое существования, но и жизнь огромного количества людей. 3 марта войска РФ направили в Энергодар колонну бронетехники из 100 единиц. 4 марта они обстреляли Запорожскую АЭС при попытке захватить ее. Тогда на атомной электростанции вспыхнул пожар.

Впоследствии российским военным удалось захватить АЭС. Они разместили на площадке станции свои технику и начали использовать АЭС как военную базу.

14 марта стало известно о том, что оккупанты взорвали боеприпасы вблизи одного из энергоблоков Запорожской АЭС. На станции присутствовали также работники Росатома.

21 июля стало известно о том, что оккупанты разместили военную технику и взрывчатку в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС. Все это находилось рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора, а также близко к главному маслобаку. В этом баке хранится легковоспламеняющееся масло, которое используют для охлаждения паровых турбин.

5 августа, российские оккупанты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Снаряды из РСЗО попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня. Вследствие этого были риски утечки водорода.

9 августа украинская разведка подтвердила, что оккупанты минируют энергоатомные блоки Запорожской АЭС. К этому причастны "вагнеровцы".

Другие новости:

новости Мелитополя Запорожская АЭС новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:03

Россия опасается ударов армии Украины и выводит свою авиацию из Крыма – Business Insider

14:39

"Поеду с тобой, чтобы спасти": украинка отправилась на фронт за мужем, оставив успешный бизнес

14:38

Оккупанты завезли в Мелитополь лаборатории - спасать начальство в случае взрыва на ЗАЭС - мэр

14:23

Умер звезда сериала Беверли-Хиллз, 90210 - актер Джо Тата

14:18

Секрет самой вкусной яичницы в мире: 3 ошибки, которые совершает каждый - рецептВидео

Реклама
14:09

Ни за какие деньги: компания Baykar не будет продавать России "Байрактары"Видео

13:53

Путин как никогда далек от "возвращения Украины в лоно России" и готовится к затяжной войне – NYTВидео

13:50

Накрыл жену своим телом при расстреле: на оккупированной Херсонщине нашли мертвыми супругов-фермеровВидео

13:37

"Разминайте языки": Полякова без лифчика бросила вызов Астафьевой

13:20

"Их ничего не спасет": Лукашенко угрожает Западу белорусскими самоетами с ядерным оружиемВидео

13:14

Кому нельзя носить серебро: 5 знаков зодиака, у которых украшения вызовут агрессию и принесут бедуВидео

13:04

Путин признал реальные потери армии РФ в Украине: эксперт назвал цифру

13:00

Гороскоп на завтра, 27 августа 2022: Овнам – долги, Весам – серьезный разговор, Скорпионам – знаки судьбыВидео

12:56

"Будет длиться 2-3 месяца до зимы": Арестович заявил о начале четвертого этапа войны в УкраинеВидео

12:19

Второй раз два года: звезду фильмов Один дома обвинили в изнасиловании

12:17

Говорят, что помогает: зачем некоторые люди оборачивают ноги фольгой

12:07

HIMARS разнес базу оккупантов в Кадиевке: 200 десантников вернутся домой в пакетахФото

11:59

В Полтаве учительница биологии оправдывала агрессию РФ и рассказывала ученикам о "зверствах" Азова

11:31

Злобная сестра: Кристина Орбакайте была против появления у Пугачевой двойняшек от Галкина

11:22

Путин подготовит преемника и согласует с элитой: аналитик объяснил, как может измениться власть в РФВидео

Реклама
11:13

Невестка-стриптизерша Тарзана и Королевой показала счастливое фото со свадьбы

11:01

Кому нельзя есть халву и какая халва самая полезнаяВидео

10:55

С днем рождения, кум – прикольные картинки и открытки, душевные поздравления имениннику

10:48

Как только Путин умрет или потеряет власть, путинизм испустит дух вместе с ниммнение

10:38

Российский блогер "навел", ВСУ уничтожили: база "Пятнашки" в "ДНР" превратилась в пепел

10:33

"Желаем воссоединиться с Каддафи и Хусейном": в МОУ ответили Лукашенко на циничное "поздравление" УкраиныВидео

10:16

Приметы на 28 августа: какие 8 запретов нельзя нарушать на Успение Пресвятой БогородицыВидео

09:49

РФ ждет еще больше "сюрпризов": ВСУ на этой неделе уничтожили 7 складов боеприпасов врагаВидео

09:42

"Мой сынишка час здесь пролежал": ракета РФ убила 11-летнего ребенка в Чаплино, семья сгорела заживоВидео

09:22

"Ракетный террор РФ будет преодолен": Зеленский рассказал о разговоре с Байденом и поставках ПВОВидео

09:11

"Это будет безумие": британский эксперт назвал сроки, когда войска РФ выйдут из УкраиныВидео

08:58

Гороскоп на сегодня, 26 августа 2022: Львам – счастье в любви, Козерогам – зависть, Рыбам – сплетниВидео

08:43

Путин получил от украинцев, сдулся и скисмнение

08:18

Путин увеличивает армию РФ: в Минобороны Украины посоветовали закупить 2 млн мешков для труповВидео

08:02

Преодолел 7,5 тыс. км, чтобы умереть в Украине: ВСУ ликвидировали матроса Тихоокеанского флота РФ

07:20

В районе Запорожской АЭС вспыхнул пожар, виден столб дыма - фото со спутника

06:41

Германия не будет поставлять Украине оружие, из которого можно обстрелять РФ – Шольц

06:00

Глупость или намеренная провокация: почему Папа Римский пожалел Дугинумнение

05:40

Провоцируют нищету и беды: 3 растения, которые нужно выбросить из домаВидео

05:30

Отведет беду и притянет удачу: три знака зодиака, которым обязательно нужно носить золото

Реклама
05:00

Путин собрал сотни единиц авиации у границ Украины, поскольку боится контрнаступления ВСУ – экспертВидео

04:41

Как правильно подготовить ребенка к школе и отдавать ли в шесть лет советы родителям

04:15

"Украинское сердце разрывается": Кулеба отреагировал на заявление Папы Римского об убийстве ДугинойВидео

03:50

В моду на осень 2022 входит удивительная прическа, которую можно сделать за 1 минутуФото

03:20

Идеальная закуска из лаваша с простой начинкой: самый вкусный рецептВидео

03:10

Африканская жара атакует: синоптик назвала самый жаркий деньВидео

02:33

48-летняя Пенелопа Крус выставила затянутые в латекс прелести на обложке именитого глянца

02:02

"И ее споить решила": подвыпившая Волочкова показала редкое фото с мамой

01:35

Как отбелить резиновую подошву кроссовок: 5 простых советов, которые сэкономят ваше время

01:04

Гороскоп на неделю 29 августа - 4 сентября: Овнам – удача в деньгах, Скорпионам – радостная встреча, Стрельцам - ссорыВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Маковея 2022День НезависимостиЯблочный СпасВыходные в сентябре
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПрогноз погодыПогода на две неделиПогода на август
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять