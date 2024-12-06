Около 24 тысяч мин подлежат замене: министр сказал, как решат ситуацию с 'браком'

Некачественные мины, которые попали в ВСУ, заменят за счет завода-производителя, рассказал Герман Сметанин.

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Около 24 тысяч мин для Сил обороны подлежат замене / Коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр имени короля Даниила, ГК "Укроборонпром"

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Осенью 2024 года Вооруженные Силы Украины получили некачественные минометные мины

Зафиксировано 417 случаев нештатного срабатывания 120-мм мин

Замена около 24 тысяч мин будет проведена бесплатно

Осенью 2024 года Вооруженные Силы Украины получили большую партию минометных мин, которые оказались некачественными. Замена этих мин будет проведена бесплатно. Об этом сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Герман Сметанин в Telegram.

По его словам, сейчас зафиксировано 417 случаев нештатного срабатывания 120-мм мин. Замене подлежит около 24 тысяч мин из последней партии, насчитывающей 54 тысячи единиц.

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"Замена мин будет осуществлена бесплатно для военных - за счет завода-производителя", - рассказал Сметанин.

Министр подчеркнул, что этот вопрос обсудили в Верховной Раде, а также сообщил, что уже открыто два уголовных производства. Следственные действия и внутренние проверки продолжаются.

В то же время Сметанин отметил, что с начала 2024 года украинские оборонные предприятия поставили Силам обороны миллионы артиллерийских и минометных снарядов. Заводы продолжают масштабировать производство и внедрять новые технологии.

"Как вывод из сложившейся ситуации, на всех производствах усилен контроль за качеством: как ввозимой продукции, так и изготовленной", - добавил он.

Скандал с бракованными минами - что известно

Напомним, в ноябре Министерство обороны Украины начало расследовать причины внештатного срабатывания 120-мм минометных мин. Возникли проблемы из-за некачественных боеприпасов, в частности нарушения в производстве или хранении. Из-за этого временно прекращено использование некоторых партий мин, а подозрительные боеприпасы изъяты для проверки. Вместо них будет использоваться импортное производство.

Член комитета Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский сообщил, что главными причинами внештатного срабатывания 120-мм мин являются снижение температуры и повышенная влажность. Мины этой партии были отозваны на завод, и производитель обязался поставить новые, которые пройдут дополнительное обследование.

Как ранее сообщал Главред, украинский ВПК начал производство 155-мм артиллерийских снарядов, что является самым распространенным калибром в странах НАТО. По словам советника президента Александра Камышина, этот процесс является новым для Украины и очень сложным.

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Кто такой Герман Сметанин? Герман Владимирович Сметанин (род. 8 октября 1992, Харьков) - Министр стратегических отраслей промышленности Украины (с 5 сентября 2024 года), пишет Википедия.

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