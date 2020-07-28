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"Для этого кредиты МВФ?": волонтер возмутился выделением "миллиона долларов" Сенцову

28 июля 2020, 10:53

Украинский волонтер и активист присоединился к обсуждению того, сколько денег выделили Олегу Сенцову на фильм Носорог.

Олег Сенцов
Финансирование Олега Сенцова вызвало новую волну критики / УНИАН

Украинский активист и волонтер Роман Доник высказал свое недовольство тем, что во время военных действий Госкино финансирует на миллион долларов фильм о молодых бандитах, который Олег Сенцов недоснял в 2013 году.

Роман Доник поинтересовался, не уж то это самая актуальная тема в 2020 году в посте в своем Facebook.

"Миллион долларов. В этом году. Из бюджета. На съемки этого фильма. Мы правда можем это себе позволить? Это самая актуальная тема? Это правда так важно для страны воюющей 7 лет с российской агрессией? Это для этого мы берем кредиты у МВФ?", - пишет он.

Как подчеркнул министр культуры и информполитики, проект Сенцова победил в третьем конкурсе еще в 2012 году, но подписание соглашения с победителем переносилось два раза по разным причинам, после чего Сенцов попал в заключение после аннексии Россией Крыма.Читайте также"Пуст и мелочен в морали": советник главы ОП назвал Сенцова приспособленцем

"Брат3", "Бригада", "Почему такое внимание к Сенцову, он не один получает гос. поддержку на свои фильмы", "Кіно про бубочку, чи шо?", "Купили с потрохами", "Замість того,щоб знімати фільми патріотичного спрямування,чи дійсно спраажнє художнє кіно в нас продовжується ера сватів", "Можна саундтрека із радіо-шансон насмикати - буде ніїб*цца популярне кіно серед усіх пріблатньонних і стрємящіхся, то й окупиться.А далі сіквел - екранізація ізвєсного хіта, як нє ачько абична губіт", - пишут в комментариях.

Напомним, что в самом описании к фильму Олега Сенцова Носорог указано, что бюджет составил 8 миллионов гривен, при госфинансировании 3 943 043 грн. В 2020 году на досъемки фильма выделили еще 25 миллионов гривен из госбюджета.

Олег Сенцов Роман Доник новости Украины новости кино
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