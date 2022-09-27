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Олег Жданов поведал, когда Путин разыграет "ядерную карту"

27 сентября 2022, 00:00

По мнению военного эксперта, сначала кровавый диктатор будет показывать готовность к применению ядерного оружия.

Владимир Путин, Олег Жданов
При каком условии Путин может ударить ракетами по Украине / Reuters, Главред

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, о чем свидетельствуют ядерные угрозы Путина на фоне масштабных провалов его армии в Украине. Также он рассказал, как именно диктатор может ударить по нашей стране, если перейдет от угроз к действию.

Так, если Путин таки заявит о "вхождении" временно оккупированных территорий Украины, где проходят псевдореферендумы, в состав РФ, он потеряет возможность решить ситуацию путем переговоров. И тогда диктатор "разыграет карту" ядерной атаки, поделился эксперт в беседе с журналистами в эфире телемарафона.

"Эта эскалация несет две задачи. Первая - эскалировать конфликтом с принуждением Запада к переговорам. И вторая задачи - спасти фронт. Он хочет любой ценой спасти фронт. Ему неважно, он понимает, что потерь будет еще очень много, поэтому они, по данным некоторых западных разведсообществ, все-таки будут призывать 1 миллион и 200 тысяч человек. Но это будет как в 1941 году, просто "забросать телами", просто посадить кучу народа в окопы, чтобы мы не могли наступать. А вообще это призыв: если же этот призыв не сработает, эта эскалация, значит, я думаю, будет разыгрываться карта угрозы нанесения ядерных ударов", - отметил Жданов.

Он также описал вероятный сценарий дальнейших действий Путина. По мнению военного эксперта, сначала кровавый диктатор будет показывать готовность к применению ядерного оружия.

"Это будет уже с привлечением практических действий. Помните, в марте, когда Путин приводил силы ракетных войск стратегического назначения в особый режим? Будет то же самое. Он будет отдавать приказы. Где-то, возможно, будут выходить в районы оперативные пусковые установки, например системы "Тополь-М", и он будет водить вот эти полки по нескошенным травам, но без доставки ядерного оружия, показывая их готовность к применению", - рассказал Жданов.

Однако Путину стоит понимать, что Запад ответит на такие действия жестко. РФ получит ответный удар в случае ядерной атаки. Жданов напомнил слова Джонсона и Байдена, когда те говорили о превентивном ударе из обычного оружия по РФ. США знают и четко следят за всем ядерным запасом Путина, а потому диктатор точно увидит ответ, если таки решится нанести ядерный удар.

"Тактический ядерный удар, если мы говорим о минимальном заряде, то зона безопасности для своих войск от эпицентра - 15 километров... Он (минимальный заряд - ред.) предназначен для пробития бреши либо в глубоко эшелонированной обороне либо для уничтожения войск в районах сосредоточения. У нас районов сосредоточения нет, мы воюем совсем по-другому", - добавил эксперт.

Ядерный шантаж РФ

Президент России Владимир Путин 21 сентября в своем выступлении, в ходе которого было объявлено о частичной мобилизации в стране-агрессоре и готовности Москвы признать результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины, он пригрозил миру ядерным оружием.

"Россия также располагает различные системы поражения и по отдельным компонентам более современными чем у стран НАТО. При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", - сказал глава Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Путин не пойдет на сценарий применения ядерного оружия. Однако, по мнению Зеленского, в то же время этого нельзя исключать.

По словам Жданова, даже здание реактора выдержит ядерный удар при минимальном заряде. Радиоактивное заражение будет минимальным, однако реакция Запада будет молниеносной.

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