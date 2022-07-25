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"Он поверил в сказку": Ким рассказал, как Путина обманули спецслужбы

25 июля 2022, 19:13

Глава Николаевской ОВА уверен, что президент РФ не ожидал такого результата после вторжения в Украину.

Виталий Ким, Владимир Путин
Ким рассказал, как Путина обманули спецслужбы / скриншот

Российского диктатора Владимира Путина подставили спецслужбы перед началом вторжения в Украину.

В интервью Главреду глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал, что Путин принял решение вторгнуться в Украину в соответствии со своим окружением опытом и мировоззрением.

"Что ему нанесли в уши спецслужбы и те, с кем он общается и почему он решил, что это возможно - наверное, он и сам себе такой вопрос задает. Я думаю потому, что его обманули - он поверил в сказку, которую ему положили на стол. Собственно поэтому он и принял такое решение. В ином случае, если бы он понимал результат, то его бы не принял - лучше бы готовился или принимал бы другое решение. Так что, думаю, его обманули, но он хотел быть обманутым, потому что у него были (и есть) имперские замашки", - пояснил Ким.

Напомним, российский оппозиционный политик Илья Пономарев считает, что нынешний 2022 год может стать последним годом жизни российского диктатора Владимира Путина. Для хозяина Кремля пережить этот год — не очень вероятно.

Также мы писали, что кандидат психологических наук и полиграфолог Дмитрий Попов рассказал о двойниках Путина. Российский диктатор сейчас имеет два двойника, которые заменяют его в различных ситуациях. Они отличаются от оригинала и друг от друга чертами черепа, рассказал он.

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