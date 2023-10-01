Операция "Барыня": в ГУР рассказали о судьбе завербованного российского офицера

В ГУР МО прокомментировали операцию "Барыня", во время которой 11 оккупантов сдались в плен украинским войскам.

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Спикер ГУР Андрей Юсов прокомментировал операцию "Барыня" / коллаж Главред, фото УНИАН

В ГУР Минобороны прокомментировали операцию "Барыня", во время которой 11 оккупантов сдались в плен, и рассказали о том, какая судьба ждет завербованного украинского российского офицера Даниила Алферова. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ведомства Андрей Юсов.

По его словам, ГУР собрало почти весь массив информации об Алферове. Однако в стране-агрессоре РФ у него остались мать и брат. И именно поэтому, говорит Юсов, его ведомство не может предоставить все детали по поводу его личности.

Как рассказал спикер ГУР, Алферов – человек с критическим мышлением и потом успешно противостоял российской пропаганде. И "сразу понял", что действия русского диктатора Владимира Путина и кремлевской верхушки являются преступными. Это и позволило украинским разведчикам в дальнейшем успешно реализовать операцию "Барыня".

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Также стало известно, что Алферов не просто решил сдаться в плен, а захотел остаться в Украине и присоединиться к защите от агрессии России. По словам Юсова, такая возможность у россиянина наверняка будет.

Напомним, пленный комбат РФ унизил Путина и раскрыл колоссальные потери оккупантов в Украине. Потери в батальоне Юрия Томова достигают 30% от числа личного состава всего за несколько недель боев в Украине.

Ранее сообщалось, об исчезновении российского командира майора Юрия Томова в Херсонской области. Эксперт BILD Юлиан Рёпке утверждает, что утром 8 августа ВСУ провели "дерзкую впечатляющую акцию" на левом берегу Херсонской области, целью которой было похищение майора Томова, отвечающего за приграничный участок - чтобы узнать больше о стратегии обороны российских сил в оккупированной части области.

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