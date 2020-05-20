В Кабмине озвучили важные условия проведения спортивных соревнований

Кабмин разрешил проводить спортивные соревнования / УНИАН

Коронавирус в Украине - сегодня Кабмин принял решение о продлении карантина до 22 июня, в то же время, было решено послабить некоторые ограничения.

По информации пресс-службы ведомства, было кроме всего прочего разрешено проведение богослужений и спортивных соревнований без зрителей с 22 мая.

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Согласно инфографике, опубликованной премьер-министром Денисом Шмыгалем в своем Telegram-канале, с 22 мая будет разрешено проведение религиозных мероприятий при условии пребывания не более 1 человека на 10 кв. м и спортивных мероприятий с участием до 50 человек без зрителей.

Спортивные мероприятия с участием более 50 человек должны согласовываться с Министерством здравохранения.

Напомним, согласно официальной статистике Минздрава, по состоянию на среду, 20 мая в Украине официально диагностировали 19,230 тысячи эпизодов заражения китайским коронавирусом. Всего за минувшие сутки в Украине было зафиксировано 354 новых случая заражения и 16 смертей от последствий коронавирусной болезни. Всего же с начала пандемии в результате осложнений, которые вызванных болезнью Covid-19, скончалось 564 человека. В то же самое время 5 955 пациентов выздоровели.