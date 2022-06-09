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Остались одни обломки: украинский самолет сбил российскую ракету в небе над Сумской областью

9 июня 2022, 21:12

Самолет Воздушных сил ВСУ сбил крылатую ракету оккупантов.

ракета
Обломки ракеты / t.me/Zhyvytskyy

Украинские военные смогли сбить ракету российских оккупантов в небе над Сумской областью.

Как сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, это произошло 9 июня во время воздушной тревоги.

"Над Роменским районом сегодня днем, во время воздушной тревоги, самолет Воздушных Сил Украины сбил вражескую крылатую ракету! Спасибо нашим защитникам!", - написал он.

Живицкий обнародовал фото обломков российской ракеты.

  • Обломки вражеской ракеты
    Обломки вражеской ракеты t.me/Zhyvytskyy
  • Обломки вражеской ракеты
    Обломки вражеской ракеты t.me/Zhyvytskyy
  • Обломки вражеской ракеты
    Обломки вражеской ракеты t.me/Zhyvytskyy
  • Обломки вражеской ракеты
    Обломки вражеской ракеты t.me/Zhyvytskyy
  • Обломки вражеской ракеты
    Обломки вражеской ракеты t.me/Zhyvytskyy
  • Обломки вражеской ракеты
    Обломки вражеской ракеты t.me/Zhyvytskyy
  • Обломки вражеской ракеты
    Обломки вражеской ракеты t.me/Zhyvytskyy

Напомним, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что после предоставления Украине ракет Harpoon Россия снова может потерять корабли. По его словам, российским крейсерам придется либо маневрировать, либо держаться еще дальше. Попытки захватчиков взять остров Змеиный также будут сомнительными.

28 мая глава Минобороны Алексей Резников рассказал, что Великобритания, Дания, Нидерланды и другие государства уже поставляют Украине ракеты Harpoon. По его словам, вслед за "Москвой" могут пойти и другие вражеские военные корабли.

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