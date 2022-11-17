Освобождение юга и выход ВСУ на Крымский перешеек: Маломуж назвал два сценария для Украины

Нельзя допустить, чтобы войска РФ успели перебросить свои резервы на юг - Маломуж / Коллаж 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Главред

Перед Украиной сегодня стоят две главные задачи – освобождение левобережья Херсонской области, и, в перспективе, восточных регионов Украины. При поддержке Запада ВСУ способны проводить операции на левобережье. Уже в ближайшие месяцы появится возможность освободить всю Херсонщину, Запорожскую область и выйти на Крымский перешеек. Если России удастся подтянуть резервы, враг организует сопротивление. И тогда освобождение левобережья затянется до весны 2023 года. Об этом заявил Глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 годов), генерал армии Украины Николай Маломуж.

В интервью Главреду он рассказал о том, что для Украины главное сейчас – не останавливаться. При военной поддержке Запада уже в ближайшие месяцы открывается перспектива проведения наступательных операций на левобережье с возможностью освобождения Запорожской области, левобережья Херсонщины и выхода на Крымский перешеек.

По его словам, нужно успеть провести ряд военных операций вовремя, чтобы не допустить переброску Россией резервов на юг.

"Сегодня у нас две основные задачи – освобождение левобережья Херсонщины, а в перспективе и востока Украины. Очень важно не остановиться сейчас. Именно поэтому критически важна поддержка Запада, в частности, высокоточным вооружением и боеприпасами – в этом у нас должно быть мощное преимущество над Россией. Это откроет перед нами перспективу наступательных операций на левобережье уже в ближайшие месяцы и освобождение Запорожья, всей Херсонской области и выход на Крымский перешеек. Нам нужно успеть провести эти операции, пока Россия готовит резервы, чтобы потом всю эту массу мобилизованных бросить на юг", - отметил Маломуж.

Как полагает генерал армии Украины, следует все распланировать таким образом, чтобы в течение 2-3 месяцев освободить юг страны.

Если России все же удастся подтянуть резервы, враг окажет мощное сопротивление. Освобождение украинских территорий может затянуться до весны следующего года.

"Другой возможный сценарий предполагает, что Россия успеет подтянуть резервы. В таком случае сопротивление врага будет мощным, а потому продвигаться нам придется постепенно, уничтожая логистику и ресурсы противника. Этот процесс может затянуться до весны, и тогда освобождение левобережья может состояться весной 2023 года", - добавил эксперт.

Он уточнил, что оба этих варианта развития событий подразумевают освобождение южных регионов Украины с выходом армии на Крымский перешеек.

"Оба сценария предусматривают освобождение юга и выход ВСУ на Крымский перешеек", - сказал Маломуж.

Также он добавил, что аналогичным образом армия Украины будет действовать и на Донбассе. Сначала нужно освободить Кременную и Сватово на Луганщине, после чего пойдет дальнейшее продвижение, включая удары по группировке оккупантов, атакующей на Донецком направлении.

"Примерно так же будем действовать и на востоке, особенно на Луганском направлении. Сейчас наша задача – Кременная и Сватово, а потом мы будем дальше продвигаться по луганскому направлению. После этого возможны фланговые удары по донецкой группировке российских войск, штурмующей Бахмут, Авдеевку и Павловку. Это будет второй мощный наступательный этап, который может обеспечить нам успех на восточном фронте. Перспективы у нас очень хорошие", - подчеркнул Николай Маломуж.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский 14 ноября в освобожденном Херсоне сказал, что Украина не доверяет заявлениям РФ о якобы "переговорах". Киев будет продолжать проводить военную операцию, направленную на освобождение своих земель.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что контрнаступление ВСУ будет продолжаться, в том числе, и зимой. Если наступление станет более медленным, Запад может устать от войны. И тогда агрессор Россия воспользуется такой ситуацией и будет продвигать диалог на собственных условиях.

В Министерстве обороны США назвали освобождение Херсона большим достижением Украины. Впрочем, оккупанты РФ вряд ли так же уйдут и с других украинских территорий. Ожидаются тяжелые боевые действия.

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