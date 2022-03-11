От обстрела российских оккупантов погибли 1582 мирных жителя Мариуполя - горсовет / Reuters

С начала военной агрессии Российской Федерации против Украины российские оккупанты убили 1582 мирных жителя Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета на своем канале в мессенджере Telegram.

На данный момент обстрелами россиян и боевиков уничтожены детская больница, родильный дом и технический университет. Причем оккупанты отказываются организовать гуманитарный коридор для подвоза продуктов питания и вывоза мирного населения.

"1582 мирных мариупольца убиты российскими оккупационными войсками за 12 суток блокады города и беспощадного обстрела жилых кварталов. Светлая память погибшим в этой ужасной войне. Каждый оккупант будет гореть в аду. Мы никогда не забудем и никогда не простим это преступление против человечества, против Украины, против Мариуполя", — подытожили в горсовете.

До того министр обороны Украины Алексей Резников назвал ситуацию в Мариуполе "актом геноцида".

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Напомним, 9 марта оккупационные войска сбросили несколько бомб на детскую больницу №3 в Мариуполе. Вследствие этого погибли три человека, среди которых один ребенок, и еще 17 пострадали. Корпус больницы полностью уничтожен. Поблизости также расположен роддом. По словам очевидцев, родильного больше не существует, много раненых.

При этом авианалет произошел как раз во время режима прекращения огня, о котором ранее договорились украинская и российская стороны.

В России признали, что сознательно и целенаправленно разбомбили роддом в Мариуполе. Однако в воображении главы МИД РФ Сергея Лаврова роддом в Мариуполе "давно захвачен батальоном Азов и другими радикалами". Так он объяснил бомбардировку больницы.