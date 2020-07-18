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ТОП-10 самых популярных мест - где отдыхают украинцы

Выяснилось, куда едут наши граждане во время карантинных ограничений, связанных с коронавирусом.

18 июля 2020, 20:11
Составлен рейтинг самых популярных курортов летом 2020 / pushkinska.net

В самый разгар лета и сезон отпусков составлен ТОП-10 наиболее популярных мест отдыха в Украине, исходя из анализа поисковых запросов украинцев.

Соответствующий рейтинг обнародовала интернет-компания Google.

Согласно с опубликованным списком, можно сделать вывод, что Черноморское и Азовское морское побережье в этом году пользуются практически одинаковым спросом. Как сообщают в украинском представительстве поисковой интернет-компании Google, список нынешних предпочтений украинцев выглядит таким образом:

  • Коблево (Николаевская обл.)
  • Лазурное Одесская обл.)
  • Затока, (Одесская обл.)
  • Бердянск (Запорожская обл.)
  • Одесса
  • Приморск (Запорожская обл.)
  • Урзуф (Донецкая обл)
  • Белосарайская коса (Донецкая обл.)
  • Киевское море
  • Кирилловка (Запорожская обл.)

Уточняется, что количество поисковых запросов по поводу мест отдыха начало снижаться в феврале, а в апреле оно упало 44% по сравнению с тем же периодом 2019 года. С конца апреля по мере ослабления карантина начался прирост в среднем на 6% в неделю.

В июне поисковый интерес к отдыху вырос на 46% по сравнению с апрелем и практически достиг докарантинного уровня.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во время пандемии, объявленной из-за китайского коронавируса Covid-19, украинцы могут попасть в ряд стран без ограничений на границе.

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