ТОП-10 самых популярных мест - где отдыхают украинцы

Составлен рейтинг самых популярных курортов летом 2020 / pushkinska.net

В самый разгар лета и сезон отпусков составлен ТОП-10 наиболее популярных мест отдыха в Украине, исходя из анализа поисковых запросов украинцев.

Соответствующий рейтинг обнародовала интернет-компания Google.

Согласно с опубликованным списком, можно сделать вывод, что Черноморское и Азовское морское побережье в этом году пользуются практически одинаковым спросом. Как сообщают в украинском представительстве поисковой интернет-компании Google, список нынешних предпочтений украинцев выглядит таким образом:

Коблево (Николаевская обл.)

Лазурное Одесская обл.)

Затока, (Одесская обл.)

Бердянск (Запорожская обл.)

Одесса

Приморск (Запорожская обл.)

Урзуф (Донецкая обл)

Белосарайская коса (Донецкая обл.)

Киевское море

Кирилловка (Запорожская обл.)

Уточняется, что количество поисковых запросов по поводу мест отдыха начало снижаться в феврале, а в апреле оно упало 44% по сравнению с тем же периодом 2019 года. С конца апреля по мере ослабления карантина начался прирост в среднем на 6% в неделю.

В июне поисковый интерес к отдыху вырос на 46% по сравнению с апрелем и практически достиг докарантинного уровня.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во время пандемии, объявленной из-за китайского коронавируса Covid-19, украинцы могут попасть в ряд стран без ограничений на границе.