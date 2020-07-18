ТОП-10 самых популярных мест - где отдыхают украинцы

В самый разгар лета и сезон отпусков составлен ТОП-10 наиболее популярных мест отдыха в Украине, исходя из анализа поисковых запросов украинцев.
Соответствующий рейтинг обнародовала интернет-компания Google.
Согласно с опубликованным списком, можно сделать вывод, что Черноморское и Азовское морское побережье в этом году пользуются практически одинаковым спросом. Как сообщают в украинском представительстве поисковой интернет-компании Google, список нынешних предпочтений украинцев выглядит таким образом:
- Коблево (Николаевская обл.)
- Лазурное Одесская обл.)
- Затока, (Одесская обл.)
- Бердянск (Запорожская обл.)
- Одесса
- Приморск (Запорожская обл.)
- Урзуф (Донецкая обл)
- Белосарайская коса (Донецкая обл.)
- Киевское море
- Кирилловка (Запорожская обл.)
Уточняется, что количество поисковых запросов по поводу мест отдыха начало снижаться в феврале, а в апреле оно упало 44% по сравнению с тем же периодом 2019 года. С конца апреля по мере ослабления карантина начался прирост в среднем на 6% в неделю.
В июне поисковый интерес к отдыху вырос на 46% по сравнению с апрелем и практически достиг докарантинного уровня.
Напомним, ранее сообщалось о том, что во время пандемии, объявленной из-за китайского коронавируса Covid-19, украинцы могут попасть в ряд стран без ограничений на границе.