"Жалят как крапива": блогер поведал об атаке о медуз на популярном украинском курорте

Нашествие медуз / УНИАН

В популярном украинском курорте Кирилловка (который расположен на побережье Азовского моря) продолжается широкомасштабное нашествие медуз и морских блох.

Именно такой видеорассказ опубликовал на YouTube блогер Евгений Webmancer.

По словам мужчины, по причине нашествия медух и морских блог его семейный отдых в Кирилловке в июле 2020-го оказался всерьез подпорчен.

"В этом году здесь очень-очень много медуз и морских блох. В первый день ужалили дочь. Она после этого наотрез отказалась заходить в море. Во второй день ужалили меня. После этого заходить на глубину стали уже намного аккуратнее. В основном, весь отпуск провели на берегу рассматривая медуз и загорая. Очень необычный выдался отпуск", ‒ рассказал блогер.

Как рассказал Евгений, жалят медузы сильно ‒ ничуть не слабее ожога от крапивы.

Читайте такжеТемпература под 39 градусов: в Кирилловке заболели десятки людей

Как считают эксперты, к нашествию медуз повлияло изменение уровня солености воды в Азовском море. Предполагается, что лишь после шторма их станет меньше ‒ поскольку медуз отнесет шквальным ветром от пляжей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что для украинцев отдых летом-2020 на Черном и Азовском морях во время карантина обойдется дорого,потому что на курортах (по причине закрытых границ из-за пандемии коронавируса) заметно выросли цены.