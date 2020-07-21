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"Жалят как крапива": блогер поведал об атаке о медуз на популярном украинском курорте

Украинцев, желающих отдохнуть на море летом-2020 ждет не очень приятный сюрприз.

21 июля 2020, 11:08
Медуза
Нашествие медуз / УНИАН

В популярном украинском курорте Кирилловка (который расположен на побережье Азовского моря) продолжается широкомасштабное нашествие медуз и морских блох.

Именно такой видеорассказ опубликовал на YouTube блогер Евгений Webmancer.

По словам мужчины, по причине нашествия медух и морских блог его семейный отдых в Кирилловке в июле 2020-го оказался всерьез подпорчен.

"В этом году здесь очень-очень много медуз и морских блох. В первый день ужалили дочь. Она после этого наотрез отказалась заходить в море. Во второй день ужалили меня. После этого заходить на глубину стали уже намного аккуратнее. В основном, весь отпуск провели на берегу рассматривая медуз и загорая. Очень необычный выдался отпуск", ‒ рассказал блогер.

Как рассказал Евгений, жалят медузы сильно ‒ ничуть не слабее ожога от крапивы.

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Как считают эксперты, к нашествию медуз повлияло изменение уровня солености воды в Азовском море. Предполагается, что лишь после шторма их станет меньше ‒ поскольку медуз отнесет шквальным ветром от пляжей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что для украинцев отдых летом-2020 на Черном и Азовском морях во время карантина обойдется дорого,потому что на курортах (по причине закрытых границ из-за пандемии коронавируса) заметно выросли цены.

новости Украины Кирилловка медузы
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