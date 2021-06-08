"Отгрызла нос и челюсть": на Прикарпатье на мужчину напала агрессивная медведица

На Прикарпатье на мужчину напала агрессивная медведица/ УНИАН

Житель Ивано-Франковской области Дмитрий несколько лет назад, к своему несчастью, встретил в лесу агрессивную медведицу. Та напала на него и покалечила – отгрызла пол-лица. Лишь через восемь лет после трагедии Дмитрий рассказал свою историю проекту Чрезвычайные новости. Медведица разгуливала в районе километра от села Уторопы – в месте, где местные жители всегда собирали грибы и ягоды. И Дмитрий на нее буквально натолкнулся.

"Получил сильный удар по голове. Содрала кусок скальпа. Когда я повалился на землю, она наклонилась, откусила половину лица — нос, верхнюю челюсть — все было откушено", — рассказал он.

Как выяснили местные лесники, недалеко от места, куда забрел Дмитрий, лежала туша оленя. И медведица атакой защищала свою добычу.

"По милости Божьей она оставила меня живым и ушла", — говорит мужчине. Ему сделали 37 пластических операций, медики собирали его лицо по частям, некоторые фрагменты даже нашли лесники на месте нападения. Реабилитацию у медиков Дмитрий приходит до сих пор.

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Напомним, ранее сообщалось, что одиозный владелец частного сафари-парка Тайган в аннексированном Крыму Олег Зубков публично заявил о намерении избавиться через расстрел примерно от 30 "лишних" бурых медведей.

Якобы российские власти полуострова мешают ему заниматься бизнесом.