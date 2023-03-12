Откроет дорогу на Краматорск и Славянск: полковник рассказал, что будет после падения Бахмута

Украинские военные подготовили позиции на случай захвата Бахмута российскими оккупантами.

Захват Бахмут откроет дорогу на другие населенные пункты / Коллаж фото УНИАН, 93-я ОМБр Холодный Яр

Российские оккупанты пытаются захватить Бахмут в Донецкой области. Украинские военные дают отпор, однако ситуация там критическая. Если врагу удастся захватить город, то перед ними откроется дорога на Краматорск, Славянск и Константиновку. Об этом в интервью Главреду рассказал первый заместитель командующего Украинской добровольческой армии, командир отряда "Юг" УДА в составе 28-й ОМБр полковник Сергей Ильницкий ("Сокол"), который воюет под Бахмутом.

В то же время он акцентировал внимание на том, что украинские военные готовы даже к такому сценарию и у них уже готовы дополнительные позиции для обороны.

"У нас эшелонированная оборона, поэтому и за Бахмутом у нас есть подготовленные позиции на случай, если придется отступить и держать другой рубеж. Поэтому нет оснований переживать, если по каким-то причинам нам придется отойти от Бахмута. Это не будет катастрофой, потому что мы будем держать оборону и дальше, на других участках фронта", - сказал Ильницкий.

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Ситуация в Бахмуте

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский отмечал, что армия Украины не дала оккупационным войскам России захватить Бахмут Донецкой области и взять город в оперативное окружение. Однако ситуация в Бахмуте остается очень сложной. Каждый шаг может кардинально изменить обстановку.

Также Сырский отмечал, что героическая оборона Бахмута Донецкой области подразделениями Вооруженных сил Украины не дает российским оккупантам продвигаться вперед. По его словам, тем самым Украина имеет возможность выиграть время для подготовки весеннего контрнаступления.

Сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины сумели провести контрнаступательные действия против российских оккупантов в Бахмуте Донецкой области. ВСУ нанесли удар системой HIMARS по российскому транспортному узлу в Волновахе Донецкой области.

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