Словакия и Молдова открывают границу с Украиной, Венгрия передумала

Украинские пограничники уже направили в страны ЕС соответствующие письма.
В Украине с 1 июня 2020 года дополнительные контрольные пункты пропуска на границе с Молдовой и Словакией.
Как говорится в сообщении Государственной пограничной службы, Венгрия пока откладывает подобное решение на неопределенный срок.
По данным пограничников, уже направлены письма Молдове и сопредельным странам ЕС о готовности возобновить пропуск на границе.
Словакия открывает три пункта пропуска на границе с Украиной для автомобилей и пешеходов:
Вишне Немецке (с украинской стороны - Ужгород) - для легкового и грузового автомобильного сообщения;
Убля (с украинской стороны - Малый Березный) в полном объеме;
Вельке Слеменце (с украинской стороны - Малые Селменцы) в полном объеме с 08:00 до 20:00.
На границе с Моловой также с 1 июня начнут пропускать людей три пограничных пункта:
Кривая (с украинской стороны - Мамалыга);
Мирное (с украинской стороны - Табаки);
Бричень (с украинской стороны - Россошаны).
Отметим, что Венгрия ранее рассматривала вопрос возобновления работы четырех пунктов пропуска на границе с Украиной (с украинской стороны "Лужники", "Вилок", "Дзвинково" и "Косино"), но заявила, что этот вопрос откладывается.