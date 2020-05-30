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Словакия и Молдова открывают границу с Украиной, Венгрия передумала

30 мая 2020, 18:31

Украинские пограничники уже направили в страны ЕС соответствующие письма.

Польша, Украина, граница
Словакия и Молдова открывают границу с Украиной / facebook.com/SFSofUkraine/

В Украине с 1 июня 2020 года дополнительные контрольные пункты пропуска на границе с Молдовой и Словакией.

Как говорится в сообщении Государственной пограничной службы, Венгрия пока откладывает подобное решение на неопределенный срок.

По данным пограничников, уже направлены письма Молдове и сопредельным странам ЕС о готовности возобновить пропуск на границе.

Словакия открывает три пункта пропуска на границе с Украиной для автомобилей и пешеходов:

  • Вишне Немецке (с украинской стороны - Ужгород) - для легкового и грузового автомобильного сообщения;

  • Убля (с украинской стороны - Малый Березный) в полном объеме;

  • Вельке Слеменце (с украинской стороны - Малые Селменцы) в полном объеме с 08:00 до 20:00.

На границе с Моловой также с 1 июня начнут пропускать людей три пограничных пункта:

  • Кривая (с украинской стороны - Мамалыга);

  • Мирное (с украинской стороны - Табаки);

  • Бричень (с украинской стороны - Россошаны).

Отметим, что Венгрия ранее рассматривала вопрос возобновления работы четырех пунктов пропуска на границе с Украиной (с украинской стороны "Лужники", "Вилок", "Дзвинково" и "Косино"), но заявила, что этот вопрос откладывается.

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