Словакия и Молдова открывают границу с Украиной, Венгрия передумала

Словакия и Молдова открывают границу с Украиной / facebook.com/SFSofUkraine/

В Украине с 1 июня 2020 года дополнительные контрольные пункты пропуска на границе с Молдовой и Словакией.

Как говорится в сообщении Государственной пограничной службы, Венгрия пока откладывает подобное решение на неопределенный срок.

По данным пограничников, уже направлены письма Молдове и сопредельным странам ЕС о готовности возобновить пропуск на границе.

Словакия открывает три пункта пропуска на границе с Украиной для автомобилей и пешеходов:

Вишне Немецке (с украинской стороны - Ужгород) - для легкового и грузового автомобильного сообщения;

Убля (с украинской стороны - Малый Березный) в полном объеме;

Вельке Слеменце (с украинской стороны - Малые Селменцы) в полном объеме с 08:00 до 20:00.

На границе с Моловой также с 1 июня начнут пропускать людей три пограничных пункта:

Кривая (с украинской стороны - Мамалыга);

Мирное (с украинской стороны - Табаки);

Бричень (с украинской стороны - Россошаны).

Отметим, что Венгрия ранее рассматривала вопрос возобновления работы четырех пунктов пропуска на границе с Украиной (с украинской стороны "Лужники", "Вилок", "Дзвинково" и "Косино"), но заявила, что этот вопрос откладывается.