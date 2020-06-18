Геращенко рассказал, планирует ли Аваков стать "вечным министром"

Геращенко / УНИАН

Руководитель Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков никогда не старался остаться на своей должности любой ценой и не собирается быть "вечным" руководителем МВД.

Об этом сообщает портал Интерфакс-Украина со ссылкой на заместителя министра Антона Геращенко.

"Арсен Аваков никогда не держался за свою должность, и поэтому, конечно, если будут лучше кандидаты, которые знают, как сделать министерство внутренних дел и его структуры более эффективными, то конечно, Аваков не будет "вечным" министром внутренних дел", ‒ рассказал чиновник.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что министр внутренних дел Арсен Аваков может отправиться в отставку лишь после того, как будет завершено расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

До того сам руководитель Министерства внутренних дел Арсен Аваков в рамках совещания верхушки украинских правоохранительных органов (которое было посвящено борьбе с насилием со стороны силовиков) заявлял о том, что "любой глава МВД работает в состоянии когда кому-то что-то не нравится".

Позднее народные депутаты из правоохранительного комитета Верховной Рады IX созыва приняли решение внести постановление фракции Голос об отставке руководителя Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова в повестку дня будущей пленарной сессии Верховной Рады.