Премьер Шмыгаль рассказал, почему Аваков не заслуживает отставки/ УНИАН

Украинский премьер Денис Шмыгаль рассказал о том, что не видит оснований для того, чтобы обсуждать вероятную отставку руководителя Министерства внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом сообщает портал НВ со ссылкой на интервью Шмыгаля.

Как рассказал премьер-министр, Аваков на данный момент крайне эффективно управляет правоохранительной системой.

"Он эффективно управляет большой правоохранительной системой. Она сегодня лучше, чем была пять лет назад. На данный момент у меня нет оснований говорить об увольнении или отставке министра внутренних дел", ‒ считает Шмыгаль.

По словам премьер-министра, в украинском обществе периодически случаются определенные резонансные всплески, которые возмущают или пугают украинцев, но, как правило, люди не замечают каждоневную работу МВД в целом.

"А это огромная армия ‒ более 300 000 человек. Ими нужно управлять, их координировать. Из этой огромной армии 99% ‒ люди, которые рискуют своей жизнью и здоровьем ради нашей безопасности. Случаются, конечно, и те, кто использует форму, полномочия и оружие для преступного умысла. Они должны чувствовать неотвратимость наказания", ‒ подытожил он.

Напомним, ранее Денис Шмыгаль заялвлял о том, что в Украине коронавирусный карантин будут продлевать до тех пор, пока не врачи не подберут рабочий протокол лечения либо не появится вакцина от Covid-19.