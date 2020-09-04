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Ответ на агрессию РФ: Киев потребовал новых санкций против Москвы

4 сентября 2020, 12:57

Дмитрий Кулеба призвал пересмотреть политику относительно строительства газопровода Северный поток-2.

Санкции против России
Киев выступил за новые санкции против Москвы / gettyimages

Против Российской Федерации должны быть введены новые санкции, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом он сказал в пятницу, в ходе онлайн-брифинга, который транслировался в Facebook МИД.

Глава украинского внешнеполитической ведомства подчеркнул, что все, кто оппонирует агрессивной политике России за отравление российского оппозиционера Алексея Навального, должны задействовать действенные механизмы воздействия на эту страну, в том числе путем введения новых ограничительных мер.

Среди механизмов он назвал применение санкций и пересмотр политики относительно строительства газопровода Северный поток-2.

Читайте такжеНовые санкции заставят россиян жить за доллар в день"Украина исходит из того, что на данный момент наши партнеры и все, кто оппонирует агрессивной политике РФ, должны задействовать действенные механизмы влияния на эту страну, включая применение санкций и пересмотр политики относительно строительства газопровода Северный поток-2", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось о том. что Евросоюз намерен ввести новые санкции в деле отравления российского оппозиционера Алексея Навального только после того, как следствие выявит виновных.

С таким заявлением выступил представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Петер Стано.

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