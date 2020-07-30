Суд занялся делом о запрете партии Шария в Украине

Анатолий Шарий / скриншот из видео

В Министерство юстиции поступил иск о запрете деятельности Партии Шария. Окружной административный суд Киева открыл производство по этому иску.

Соответствующее сообщение было опубликовано представителями пресс-службы ОАСК в соцсети Facebook.

Согласно тексту, истец просит суд признать противоправной бездействие Министерства юстиции Украины, которое не принимает решения по поводу несоответствия деятельности партии известного блогера требованиям закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

Напомним, ранее сообщалось о том, что блогер Анатолий Шарий проиграл дело в Верховном суде Украины. В частности, суд отклонил кассационную жалобу Шария, в которой он просил признать недостоверной информацию о том, что он является "кремлевским проектом". Шарий пытался опровергнуть информацию, которая прозвучала в эфире телеканала Эспрессо.