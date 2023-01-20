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Пенсии военным в Украине в 2023 году: будет ли повышение и какие ожидаются выплаты

20 января 2023, 05:00
Пенсии военным 2023 Украина может не проиндексировать, как и другим категориям. Причина – дефицит денежных средств в государственном бюджете.
Пенсии военным
Пенсии военным и другим категориям граждан в 2023 году могут не повысить из-за недостатка денег в бюджете / Коллаж 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна, УНИАН

Украина продолжает переживать непростые времена и противостоять военному вторжению России. Государством в текущем году не предусмотрено повышение прожиточного минимума и минимальных зарплат. Повышение пенсий военным в Украине в 2023 году и других пенсионных выплат остается под вопросом. Пенсии должны были быть проиндексированы на 5%, однако дефицит денежных средств может не позволить это сделать.

Пенсии военным 2023 Украина – будет ли повышение

Каждый год в Украине, согласно действующему законодательству, проводится индексация пенсий. Она заложена в статье 42 закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании. Право на перерасчет пенсий военных регулируется статьей 43-й.

Глава комитета Верховной Рады по социальной политике Михаил Цимбалюк рассказал, что на разных уровнях власти обсуждается вопрос индексации пенсий. Но денег на реализацию такой задачи в государственном бюджете пока нет. Не исключается вариант, что в 2023 году перерасчета пенсий не будет.

Также известно, что действие 42-й статьи, которая предполагает обязательное государственное пенсионное страхование, временно приостановлено из-за боевых действий. Сведения указаны в заключительных положениях этого документа. Поэтому, будет ли индексация пенсий в 2023 году или нет, решит Кабмин.

В такой обстановке можно сказать, что вопрос по поводу того, ожидать ли повышения пенсии военным пенсионерам в 2023 году в Украине, остается неопределенным.

Отметим, после 1 октября прошлого года для разных групп инвалидности и званий военная пенсия повысилась до показателя от 4396 гривен до 6532,50 гривен в месяц.

Пенсии военным в Украине в 2023 году

В течение прошлого, 2022 года, принимались важные изменения, которые связаны с социальной защитой военных и действуют в 2023 году. Некоторые нововведения должны быть приняты в этом году.

Право выхода на досрочную пенсию

Кадровые военные в Украине имеют право отправиться на пенсию за выслугу лет. Все зависит от количества выслуги – на пенсию можно уйти в 45 лет и даже раньше. Это позволяет сделать закон О пенсионном обеспечении лиц, которые были уволены с воинской службы, и других лиц. Размер пенсий – от 50 до 70% денежного обеспечения военного. Чернобыльцам – до 100%.

Кроме того, лица, у которых нет военной выслуги, но есть статус участника боевых действий, могут отправиться на пенсию в 55 лет – на 5 лет раньше, чем установлено законодательством. Подобные пенсии назначаются в рамках норм закона Об общеобязательном государственном пенсионном страховании. Размер таких пенсий зависит от общего стажа и заработной платы – как в случаях с обычными пенсиями по возрасту.

Общий размер пенсии участника боевых действий не может быть меньше 210 прожиточного минимума, который был установлен для нетрудоспособных лиц. С 1 декабря 2022 года это 4395, 30 гривен.

Статус участника боевых действий для бойцов теробороны

Принципиальное изменение в пенсионном законодательстве военных в прошлом году касалось лиц, которые принимали участие в боевых действиях (УБД). Статус Участника предоставлен и тем, кто состоит в территориальной обороне. На них теперь также распространяются нормы закона О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц.

Несмотря тот факт, что пакет изменений приняли еще 15 марта 2022 года, на практике выяснилось – таких корректировок недостаточно. Бойцы территориальной обороны рассказали, что статус УБД оформить они не могут, так как законодательство еще не доработано.

Рост минимальной пенсии по инвалидности

Вторым важным изменением в пенсионном законодательстве стало повышение минимальных пенсий по инвалидности. Закон приняла Рада 15 февраля 2022 года, но перерасчет провели с 1 октября прошлого года.

Пенсии по инвалидности военным определяются в размере от 40 до 100% сумм денежного обеспечения в зависимости от группы инвалидности. Раньше минимальные размеры такой пенсии составляли от 100 до 130% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Следовательно, пенсии по инвалидности по состоянию на сентябрь прошлого года могли быть не выше 2100 гривен.

Кроме того, с 1 декабря повысили надбавки к страховым пенсиям.

Планы на индексацию пенсий по инвалидности

В прошлом году приняли изменения, предусматривающие ежегодную индексацию военных пенсий с 1 марта наравне с остальными видами пенсионных выплат. Но порядок индексации пенсий военным утвержден не был.

Вопрос мог быть решен с принятием Кабмином постановления №727 от 24 июня 2022 года Некоторые вопросы индексации пенсий. Но там указано, что индексация ожидается в 2023 году. Причем в документе также отмечено, что постановление должно вступить в силу после прекращения военного положения.

Нахождение в плену будет засчитываться в стаж

19 ноября прошлого года вступило в силу изменение, предполагающее, что пребывание в плену будут засчитывать в страховой стаж. Государство будет платить за таких людей пенсионные взносы за весь их период нахождения в плену.

Рост доплат за особые заслуги

В Украине есть военные, у которых особые заслуги перед государством. Это Герои Украины, которым с 2014 года вручается орден Золотая Звезда, граждане, которых наградили орденом Богдана Хмельницкого трех степеней и орденом княгини Ольги трех степеней. За этот статус в 2022 году платили надбавку, которая составляла 70% прожиточного минимума. С 1 декабря она составляла 1465,10 гривен.

В январе 2023 году размер доплат планируют значительно увеличить. В зависимости от награды людям с особыми заслугами перед Украиной будут доплачивать от 1 до 3 минимальных заработных плат – 6700 гривен.

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