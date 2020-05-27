"Нас ждет грандиозная афера": чем рискует Украина, проводя пенсионную реформу

В текущем состоянии страны и ее экономики такие резкие изменения только повредят и, скорее всего, ударят как по работающим, так и по самим пенсионерам.
Уже со следующего года в Украине может начаться пенсионная реформа, ее второй этап - именно такие сроки по внедрению накопительной пенсионной системы взамен нынешней солидарной озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, изменения необходимы из-за демографической ситуации в Украине - сейчас людей трудоспособного возраста значительно больше, чем детей и, значит, уже через 15 лет одному работающему придется содержать двух пенсионеров.
На данный момент уже готовятся законопроекты, которые предполагают, что в накопительный фонд будет направляться 2% от нынешнего ЕСВ (сейчас это 22% от зарплаты) и еще 2% от налога на доходы физлиц, что даст возможность при выходе на пенсию получить 1 миллион гривен, которые можно будет забрать сразу, растянуть выплаты на 5-10 лет или получить пожизненное содержание с фиксированной суммой.
Эксперты, опрошенные Главредом, отмечают, что при нынешних условиях есть риск, что накопительная система по факту может стать очередной нагрузкой на и без того малые зарплаты людей.
В чем разница между солидарной и накопительной системами
Сегодня в Украине действует солидарная пенсионная система, по которой Пенсионный фонд Украины финансируется за счёт отчислений (налогов, страховых взносов) работающих граждан. Все, что с их доходов идет в пенсионный фонд, сразу выплачивается пенсионерам.
В условиях накопительной системы человек сам копит себе на пенсию в течение жизни, делая отчисления со своей заработной платы, и доступ к этой сумме он может получить не ранее, чем после выхода на пенсию. Первая система эффективна только когда работающих в 3-5 раз больше, чем пенсионеров, иначе солидарная система разваливается, отмечает юрист Алексей Романов.
"Сейчас Пенсионный фонд чуть меньше половины дотируется из госбюджета. То есть за счет других налогов. Солидарная система уже не работает. Чисто математически и демографически. А другую так и не внедрили. Накопительная система - это если человек сам себе копит на старость. Регулярными платежами в течение всей жизни. За 30 - 40 лет стажа можно накопить себе на приличную пенсию. Если не бегать в разные МММ", - говорит эксперт.
В октябре 2017 года Рада уже принимала законопроект о пенсионной реформе (№6614), по которому накопительные пенсии могли появиться еще год назад, а украинцы, за исключением тех, кому до пенсии осталось меньше 10 лет, должны были отчислять деньги на государственный счет, из которых получали бы прибавку к пенсии. Однако норма так и не заработала, а Минсоцполитики времен Гончарука вовсе отвергало появление накопительных пенсий в краткосрочной перспективе.
"Ожидания людей относительно накопительной системы слишком большие, люди не до конца понимают, сколько это будет средств", - говорила экс-министр соцполитики Юлия Соколовская, сетуя на то, что в Украине не создан рынок для инвестирования подобных сбережений.
Сколько будем отчислять
Экономист Игорь Гарбарук предупреждает, что Украине в текущем ее состоянии такая резкая реформа только повредит:
"Накопительная система хороша, когда экономика стабильна, а люди могут отчислять ежемесячно с зарплаты средства в свои накопительные программы. Но сегодня от 60 до 80% населения Украины находятся за чертой бедности или живут целыми семьями на одну зарплату и им откладывать нечего"
По словам Юрия Гаврилечко, солидарная система предполагает отчисление со всех видов дохода всех работающих, но ничего подобного в Украине нет.
"Система работает в очень урезанном виде, в пенсионный фонд идёт только часть расщепленного ЕСВ – налога, которым облагается фонд заработной платы. Причем денег, облагающихся налогом, налогоплательщики не видят и в результате большинство граждан (кроме ФОП) понятия не имеют, сколько реально они зарабатывают и какие налоги платят. В таких условиях введение накопительной системы будет дополнительным налогом на заработную плату", - говорит экономист.
Доктор экономических наук Владимир Лановой, в свою очередь призывает совмещать пенсионные системы. Солидарный пенсионный фонд находится в кризисном состоянии и первые годы, а, может, даже десятилетия необходимо будет просто наполнять его, а не направлять на долговременные инвестиции.
"Однозначно нельзя заменять одну систему на другую. Та же Германия, где работает накопительная система, в свое время также отказывалась от солидарной, но позже к ней вернулась. Солидарная система не спасает, потому что демографическая ситуация действительно плачевна. Не спасет и накопительная, потому что для нее не будет ресурсов. Вначале необходимо расширить базу поступления средств и после этого обе эти системы совмещать", - сказал Главреду Лановой.
По его словам, простой ввод дополнительных отчислений от зарплат и от прибыли предприятий просто удушит нашу еле дышащую экономику.
"К примеру, в Польше налог с заработной платы в бюджет производится по прогрессирующей кривой и люди, которые мало зарабатывают, ничего не отчисляют, богатые – 20-25%. А с Пенсионным фондом ситуация обратная – до 10% отчислений у бедных, и 2-3% у богатых. Налоговая нагрузка остается той же, но люди, которые больше нуждаются в пенсии, не будут отчислять огромных сумм на нужды государства. Поэтому Украине надо менять налоговую схему на прогрессирующую, но этого не дадут сделать олигархи, так как в данном случае они платят 5%, а им придется платить 20% и больше", - считает эксперт.
Пенсионное банкротство
Журналист Вячеслав Чечило предрекает "обнуление" реформированных пенсий после их неудачного капиталовложения.
"Нас ждет афера, которая затмит любые махинации с землей. Потому что в накопительной системе самое важное вовсе не накопление. Недостаточно просто откладывать с каждой зарплаты энную сумму – эти деньги нужно куда-то вкладывать. Куда можно надежно вложить деньги в стране, в которой даже нет фондового рынка? В преддефолтные ОВГЗ? Минфин, конечно, будет очень рад. Но пенсионеры по итогу вряд ли порадуются", - написал Чечило на своей странице в Facebook.
С ним согласен Игорь Гарбарук, считающий, что Украине было бы логичней совместить существование различных пенсионных систем, а также создать гарантированные государством индивидуальные программы:
"Речь идёт о частных пенсионных фондах в различных организациях. А в текущих условиях такой пенсионный фонд сегодня может существовать, а завтра уже нет".