"Нас ждет грандиозная афера": чем рискует Украина, проводя пенсионную реформу

В 2021 году Украину ждет пенсионная реформа / УНИАН

Уже со следующего года в Украине может начаться пенсионная реформа, ее второй этап - именно такие сроки по внедрению накопительной пенсионной системы взамен нынешней солидарной озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, изменения необходимы из-за демографической ситуации в Украине - сейчас людей трудоспособного возраста значительно больше, чем детей и, значит, уже через 15 лет одному работающему придется содержать двух пенсионеров.

На данный момент уже готовятся законопроекты, которые предполагают, что в накопительный фонд будет направляться 2% от нынешнего ЕСВ (сейчас это 22% от зарплаты) и еще 2% от налога на доходы физлиц, что даст возможность при выходе на пенсию получить 1 миллион гривен, которые можно будет забрать сразу, растянуть выплаты на 5-10 лет или получить пожизненное содержание с фиксированной суммой.

Эксперты, опрошенные Главредом, отмечают, что при нынешних условиях есть риск, что накопительная система по факту может стать очередной нагрузкой на и без того малые зарплаты людей.

В чем разница между солидарной и накопительной системами

Сегодня в Украине действует солидарная пенсионная система, по которой Пенсионный фонд Украины финансируется за счёт отчислений (налогов, страховых взносов) работающих граждан. Все, что с их доходов идет в пенсионный фонд, сразу выплачивается пенсионерам.

В условиях накопительной системы человек сам копит себе на пенсию в течение жизни, делая отчисления со своей заработной платы, и доступ к этой сумме он может получить не ранее, чем после выхода на пенсию. Первая система эффективна только когда работающих в 3-5 раз больше, чем пенсионеров, иначе солидарная система разваливается, отмечает юрист Алексей Романов .

"Сейчас Пенсионный фонд чуть меньше половины дотируется из госбюджета. То есть за счет других налогов. Солидарная система уже не работает. Чисто математически и демографически. А другую так и не внедрили. Накопительная система - это если человек сам себе копит на старость. Регулярными платежами в течение всей жизни. За 30 - 40 лет стажа можно накопить себе на приличную пенсию. Если не бегать в разные МММ", - говорит эксперт.

В октябре 2017 года Рада уже принимала законопроект о пенсионной реформе (№6614), по которому накопительные пенсии могли появиться еще год назад, а украинцы, за исключением тех, кому до пенсии осталось меньше 10 лет, должны были отчислять деньги на государственный счет, из которых получали бы прибавку к пенсии. Однако норма так и не заработала, а Минсоцполитики времен Гончарука вовсе отвергало появление накопительных пенсий в краткосрочной перспективе.

"Ожидания людей относительно накопительной системы слишком большие, люди не до конца понимают, сколько это будет средств", - говорила экс-министр соцполитики Юлия Соколовская, сетуя на то, что в Украине не создан рынок для инвестирования подобных сбережений.

Сколько будем отчислять

Экономист Игорь Гарбарук предупреждает, что Украине в текущем ее состоянии такая резкая реформа только повредит:

"Накопительная система хороша, когда экономика стабильна, а люди могут отчислять ежемесячно с зарплаты средства в свои накопительные программы. Но сегодня от 60 до 80% населения Украины находятся за чертой бедности или живут целыми семьями на одну зарплату и им откладывать нечего"

По словам Юрия Гаврилечко , солидарная система предполагает отчисление со всех видов дохода всех работающих, но ничего подобного в Украине нет.

"Система работает в очень урезанном виде, в пенсионный фонд идёт только часть расщепленного ЕСВ – налога, которым облагается фонд заработной платы. Причем денег, облагающихся налогом, налогоплательщики не видят и в результате большинство граждан (кроме ФОП) понятия не имеют, сколько реально они зарабатывают и какие налоги платят. В таких условиях введение накопительной системы будет дополнительным налогом на заработную плату", - говорит экономист.

Доктор экономических наук Владимир Лановой , в свою очередь призывает совмещать пенсионные системы. Солидарный пенсионный фонд находится в кризисном состоянии и первые годы, а, может, даже десятилетия необходимо будет просто наполнять его, а не направлять на долговременные инвестиции.

"Однозначно нельзя заменять одну систему на другую. Та же Германия, где работает накопительная система, в свое время также отказывалась от солидарной, но позже к ней вернулась. Солидарная система не спасает, потому что демографическая ситуация действительно плачевна. Не спасет и накопительная, потому что для нее не будет ресурсов. Вначале необходимо расширить базу поступления средств и после этого обе эти системы совмещать", - сказал Главреду Лановой.

По его словам, простой ввод дополнительных отчислений от зарплат и от прибыли предприятий просто удушит нашу еле дышащую экономику.

"К примеру, в Польше налог с заработной платы в бюджет производится по прогрессирующей кривой и люди, которые мало зарабатывают, ничего не отчисляют, богатые – 20-25%. А с Пенсионным фондом ситуация обратная – до 10% отчислений у бедных, и 2-3% у богатых. Налоговая нагрузка остается той же, но люди, которые больше нуждаются в пенсии, не будут отчислять огромных сумм на нужды государства. Поэтому Украине надо менять налоговую схему на прогрессирующую, но этого не дадут сделать олигархи, так как в данном случае они платят 5%, а им придется платить 20% и больше", - считает эксперт.

Пенсионное банкротство

Журналист Вячеслав Чечило предрекает "обнуление" реформированных пенсий после их неудачного капиталовложения.

"Нас ждет афера, которая затмит любые махинации с землей. Потому что в накопительной системе самое важное вовсе не накопление. Недостаточно просто откладывать с каждой зарплаты энную сумму – эти деньги нужно куда-то вкладывать. Куда можно надежно вложить деньги в стране, в которой даже нет фондового рынка? В преддефолтные ОВГЗ? Минфин, конечно, будет очень рад. Но пенсионеры по итогу вряд ли порадуются", - написал Чечило на своей странице в Facebook.

С ним согласен Игорь Гарбарук, считающий, что Украине было бы логичней совместить существование различных пенсионных систем, а также создать гарантированные государством индивидуальные программы:

"Речь идёт о частных пенсионных фондах в различных организациях. А в текущих условиях такой пенсионный фонд сегодня может существовать, а завтра уже нет".