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Передовая авиация США, радары и артиллерия: армии нужно усиление для освобождения юга – ВСУ

17 июля 2022, 15:39

Армия уже получила ракетные системы HIMARS и гаубицы М-777, благодаря которым наносятся ювелирные удары по позициям врага, сказал Юрий Игнат.

Самолет ВСУ, HIMARS
Совместная работа авиации и артиллерии ВСУ может помочь освободить оккупированный юг Украины - Игнат / Коллаж Википедия, Facebook / kpszsu

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступательные действия на юге страны, однако войскам не хватает поддержки с воздуха. Украинская авиация ежедневно работает по противнику, эффективно действуют РСЗО HIMARS и гаубицы М-777. Чтобы быстро освободить южные регионы, нужно обеспечить оптимальное сочетание авиации и артиллерии. Войска нуждаются в современных американских самолетах с передовым вооружением и радарами. Боевые самолеты помогли бы продвижению подразделений с как можно меньшими потерями. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

В интервью Радио НВ он рассказал о том, что совместная работа авиации и артиллерии может поспособствовать скорейшей деоккупации захваченных россиянами территорий на юге Украины.

"Авиация в смеси с артиллерией действительно может помочь в скорейшем освобождении наших территорий", - отметил Игнат.

По его словам, у Украины есть штурмовая, бомбардировочная и армейская авиация Сухопутных сил – ударные вертолеты и боевые Ми-8.

"Это все у нас работает ежедневно. Мы ежедневно наносим ракетно-бомбовые удары по противнику, истребители прикрывают это все из воздуха", - сказал спикер.

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Впрочем, как полагает представитель ВС ВСУ, если бы у войск были современные американские самолеты с передовым оружием, особенно ракетным, а также радары, которые с воздуха могут наносить сокрушительные удары по вражеской ПВО, украинская военная авиация могла бы помочь движению наземных войск с как можно меньшими потерями.

Читайте такжеНовые ракеты для HIMARS уничтожат логистику РФ: в Раде раскрыли детали поставок из США"И здесь на передовую роль выходит наша артиллерия. Мы уже получили HIMARS, гаубицы M777, которые с помощью разведданных, беспилотных летательных аппаратов могут наносить ювелирные высокоточные удары", - подчеркнул Юрий Игнат.

Война России против Украины

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее заявил, что Украина проводит успешные контрнаступательные действия и постепенно освобождает Херсонскую область. Однако, по его словам, войска РФ давят на ВСУ на севере Донецкой и Луганской областей, пытаясь вытеснить силы украинской обороны с их позиций.

Бывший заместитель главы Генштаба ВСУ Игорь Романенко считает, что украинским войскам удалось перевести ВС РФ к обороне на Херсонском направлении, однако существенного продвижения нет. Он отметил, что российские оккупанты продолжают атаковать на Донбассе, в то время как ВСУ там обороняются.

В Оперативном командовании Юг отметили, что ВСУ продолжают эффективно бить по складам и командных пунктах оккупантов РФ на южном фронте. Из-за этого враг испытывает проблемы в логистике и не может принять решение для дальнейшего перехода в наступление.

Другие новости:

ВСУ Воздушные Силы война России и Украины HIMARS
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