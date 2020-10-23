Переход на зимнее время: всё, что надо знать про стрелки часов и точное время

Перевод часов в Украине на зимнее время 2020 - точное время Киев и все нюансы / 1zoom.ru

Перевод часов в Украине в 2020 году проводят дважды: весной и осенью, точнее – в марте и в октябре.

Пока что все дискуссии, будет ли переход на зимнее время 2020, не подкреплены никакими законодательными актами. Есть предложения отдельных депутатов (некоторые даже утверждают, что отмена перевода часов в Украине поможет нам вернуть Крым и Донбасс, а также в целом в борьбе с российской агрессией).

Но на данный момент перевод часов в Украине НЕ отменен, и отменить его уже не успеют.

Так что "санта-барбара" с отменой перевода стрелок переносится на следующий год.

А пока – готовимся переводить часы на зимнее время 2020 уже на этих выходных.

Главред напоминает самое нужное про переход на зимнее время 2020 в Украине: куда переводят стрелки часов, во сколько и как проверить точное киевское время.

Зимнее время 2020 в Украине – когда переводят часы

Перевод часов на зимнее время 2020 Украина провернет 25 октября, то есть в последнее воскресенье месяца.

Всё произойдет ровно в четыре утра: стрелки часов при переходе на зимнее время вернутся на один час назад. То есть после 3:59 часы снова покажут 3:00.

Детальнее читайте в нашем материале Перевод часов осенью 2020 – когда и куда переводят стрелки на зимнее время.

Точное время: Киев

Не все часы и гаджеты переведут время самостоятельно. Убедиться, что часы отображают корректное точное киевское время можно с помощью этого сервиса:

Перевод часов на зимнее время 2020: влияние на организм, билеты на транспорт и прочее

Время прибытия и отъезда в билетах будет указано с учетом перевода часов.

Это же касается телевизионных программ и расписания прочих официальных мероприятий. К примеру, 25 октября проходят местные выборы в Украине 2020. Так вот: избирательные участки откроются в 8 утра – уже по новому, зимнему, времени.

Перевод часов на зимнее время – это всегда стресс для организма, который может обернуться депрессией и даже инсультом.

Чтобы помочь организму адаптироваться, нужно:

ложиться пораньше;

алкоголь и другие психостимуляторы из рациона в этот период исключить;

вместо тяжелой пищи типа жареного/мучного включить в рацион больше сезонных овощей и фруктов (чтобы пополнить витаминный запас и разгрузить организм);

не отказывать себе в променадах на свежем воздухе;

не пытаться заменить ночной сон дневным.

Ранее астролог рассказал, нужно ли Украине переходить с летнего на зимнее время. Влад Росс спрогнозировал, когда наша страна откажется от перевода часов.