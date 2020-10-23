Переход на зимнее время: всё, что надо знать про стрелки часов и точное время

Ночь, когда переводят часы в Украине 2020, уже близко – и Главред собрал самое нужное: куда переводят часы, во сколько и как проверить точное киевское время.
Перевод часов в Украине в 2020 году проводят дважды: весной и осенью, точнее – в марте и в октябре.
Пока что все дискуссии, будет ли переход на зимнее время 2020, не подкреплены никакими законодательными актами. Есть предложения отдельных депутатов (некоторые даже утверждают, что отмена перевода часов в Украине поможет нам вернуть Крым и Донбасс, а также в целом в борьбе с российской агрессией).
Но на данный момент перевод часов в Украине НЕ отменен, и отменить его уже не успеют.
Так что "санта-барбара" с отменой перевода стрелок переносится на следующий год.
А пока – готовимся переводить часы на зимнее время 2020 уже на этих выходных.
Главред напоминает самое нужное про переход на зимнее время 2020 в Украине: куда переводят стрелки часов, во сколько и как проверить точное киевское время.
Зимнее время 2020 в Украине – когда переводят часы
Перевод часов на зимнее время 2020 Украина провернет 25 октября, то есть в последнее воскресенье месяца.
Всё произойдет ровно в четыре утра: стрелки часов при переходе на зимнее время вернутся на один час назад. То есть после 3:59 часы снова покажут 3:00.
Детальнее читайте в нашем материале Перевод часов осенью 2020 – когда и куда переводят стрелки на зимнее время.
Точное время: Киев
Не все часы и гаджеты переведут время самостоятельно. Убедиться, что часы отображают корректное точное киевское время можно с помощью этого сервиса:
Перевод часов на зимнее время 2020: влияние на организм, билеты на транспорт и прочее
Время прибытия и отъезда в билетах будет указано с учетом перевода часов.
Это же касается телевизионных программ и расписания прочих официальных мероприятий. К примеру, 25 октября проходят местные выборы в Украине 2020. Так вот: избирательные участки откроются в 8 утра – уже по новому, зимнему, времени.
Перевод часов на зимнее время – это всегда стресс для организма, который может обернуться депрессией и даже инсультом.
Чтобы помочь организму адаптироваться, нужно:
- ложиться пораньше;
- алкоголь и другие психостимуляторы из рациона в этот период исключить;
- вместо тяжелой пищи типа жареного/мучного включить в рацион больше сезонных овощей и фруктов (чтобы пополнить витаминный запас и разгрузить организм);
- не отказывать себе в променадах на свежем воздухе;
- не пытаться заменить ночной сон дневным.
Ранее астролог рассказал, нужно ли Украине переходить с летнего на зимнее время. Влад Росс спрогнозировал, когда наша страна откажется от перевода часов.