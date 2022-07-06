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Перелом и победа в войне: у Зеленского назвали ключевые факторы

6 июля 2022, 16:21

Темпы динамики поставок Западом оружия Украине оставляют желать лучшего заявил Игорь Жовква.

война, война в Украине
В ОП назвали факторы победы Украины в войне / Фото УНИАН

Самый главный фактор, который дает Украине возможность победить в войне против РФ – это поставки западного вооружения, заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Как подчеркнул он в интервью ТСН, динамика поставок Западом оружия Украине остается позитивной, однако, к сожалению, темпы отстают от желаемых для Украины.

"Но мы постоянно напоминаем нашим партнерам, что это нужно сделать быстрее. Я просто приведу вам свой последний пример разговоров в Испании. После саммита НАТО у меня были двусторонние встречи с руководством Испании, с премьером Педро Санчесом, с министром обороны Маргаритой Роблес. Я им напоминал, что было задекларировано еще во время визита господина Санчеса в Украину, и что это нужно выполнять. Есть конкретные виды вооружений, которые Испания готова предоставить, и их просто надо наконец-то предоставить, приняв такое решение. Кстати прогресс там происходит", – подчеркнул он.

По словам представителя ОП, еще одним фактором являются западные санкции против РФ.

"Действуют санкции других наших партнеров по западному миру, в том числе США, Великобритании, Канады, Японии. Это также важно и приближает нашу победу", — подчеркнул замглавы Офиса президента.

Жовква добавил, что не менее важными факторами является статус кандидата Украины на вступление в ЕС и финансовая помощь и восстановление, которая обсуждается уже сегодня, пока война еще продолжается.

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Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о потерях армии российских оккупантов в войне с Украиной.

По его словам, потери РФ в войне с Украиной составляют до 115 тысяч убитыми и ранеными.

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