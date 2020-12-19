Перенос даты празднования Рождества: в ПЦУ назвали условие и заговорили о расколе

Митрополит Епифаний / Сайт президента Украины

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний прокомментировал вероятность объединения даты празднования Рождества в Украине.

Как подчеркнул он в интервью Радио Свобода, празднование Рождества в один день 25 декабря в Украине возможно после того, как для такого решения "созреет" церковь и верующие.

"В целом я не против, но я опираюсь на мнение наших верующих. И мы знаем четко социологию, которая показывает, что более 60% украинцев против празднования 25 декабря. И мы как церковь опираемся на своих верных, потому что мы только утверждаемся, как признанная поместная ПЦУ. И если мы сейчас перейдем на новый календарь, то соответственно состоится еще один раскол…", - говорит он.

Глава ПЦУ считает, что этот вопрос может быть решен со временем.

"Я уже неоднократно говорил, что это вопрос времени. Оно состоится, но когда к этому подойдет сознательно украинский народ, православные верующие и не только православные, другие христиане, потому что все это взаимосвязано между собой. Когда мы увидим, что большинство готово, тогда будет принято общецерковное решение о переходе", - добавил Епифаний.

Перенос даты празднования Рождества: