Перепись населения в Украине состоится в 2023 году: нардеп Гончаренко сообщил подробности

Последний раз украинцев "считали" в 2001 году и тогда нас было 48 миллионов.
Перепись населения в Украине состоится в 2023 году. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
"Бюджетный комитет Верховной Рады только что согласовал выделение 82 474,9 тыс. гривен на подготовку к переписи населения Украины в 2023 году", — написал нардеп в своем Telegram-канале.
Стоит отметить, что последний раз перепись проходила в 2001 году.
Тогда население Украины составляло 48,457 млн человек. Население учитывалось по состоянию на 5 декабря 2001 года.
Городское население — 32,574 млн (67,2 %), сельское — 15,883 млн (32,8 %). Более половины сельского населения проживало в сравнительно крупных сёлах (от 1000 до 5000 жителей).
Также мы сообщали, что в 2020 году была относительно успешная попытка переписи, которую курировал экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.
Со ссылкой на данные, полученные в результате электронной переписи населения, он заявил, что в Украине проживают 37,289 млн человек. Тогда экс-министр также сообщил, что перепись населения традиционного формата в Украине на данном этапе категорически нерентабельна.