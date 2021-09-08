Перепись населения в Украине состоится в 2023 году: нардеп Гончаренко сообщил подробности

С бюджета уже выделили деньги / REUTERS

Перепись населения в Украине состоится в 2023 году. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Бюджетный комитет Верховной Рады только что согласовал выделение 82 474,9 тыс. гривен на подготовку к переписи населения Украины в 2023 году", — написал нардеп в своем Telegram-канале .

Стоит отметить, что последний раз перепись проходила в 2001 году.

Тогда население Украины составляло 48,457 млн человек. Население учитывалось по состоянию на 5 декабря 2001 года.

Реклама

Городское население — 32,574 млн (67,2 %), сельское — 15,883 млн (32,8 %). Более половины сельского населения проживало в сравнительно крупных сёлах (от 1000 до 5000 жителей).

Также мы сообщали, что в 2020 году была относительно успешная попытка переписи, которую курировал экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Со ссылкой на данные, полученные в результате электронной переписи населения, он заявил, что в Украине проживают 37,289 млн человек. Тогда экс-министр также сообщил, что перепись населения традиционного формата в Украине на данном этапе категорически нерентабельна.