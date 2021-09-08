УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Перепись населения в Украине состоится в 2023 году: нардеп Гончаренко сообщил подробности

8 сентября 2021, 18:24
Прослушать новость
Остановить

Последний раз украинцев "считали" в 2001 году и тогда нас было 48 миллионов.

Перепись населения
С бюджета уже выделили деньги / REUTERS

Перепись населения в Украине состоится в 2023 году. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Бюджетный комитет Верховной Рады только что согласовал выделение 82 474,9 тыс. гривен на подготовку к переписи населения Украины в 2023 году", — написал нардеп в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что последний раз перепись проходила в 2001 году.

Тогда население Украины составляло 48,457 млн человек. Население учитывалось по состоянию на 5 декабря 2001 года.

Реклама

Городское население — 32,574 млн (67,2 %), сельское — 15,883 млн (32,8 %). Более половины сельского населения проживало в сравнительно крупных сёлах (от 1000 до 5000 жителей).

Также мы сообщали, что в 2020 году была относительно успешная попытка переписи, которую курировал экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Со ссылкой на данные, полученные в результате электронной переписи населения, он заявил, что в Украине проживают 37,289 млн человек. Тогда экс-министр также сообщил, что перепись населения традиционного формата в Украине на данном этапе категорически нерентабельна.

Автор: Сергей Кущ
viber
Алексей Гончаренко перепись населения
Сейчас вы просматриваете новость «Перепись населения в Украине состоится в 2023 году: нардеп Гончаренко сообщил подробности». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на осень-зиму 2021 2022 вернулись необыкновенные брюки, которые можно носить с платьемВ моду на осень-зиму 2021 2022 вернулись необыкновенные брюки, которые можно носить с платьем День Натальи 2021: душевные поздравления и милые открытки в день ангела 8 сентябряДень Натальи 2021: душевные поздравления и милые открытки в день ангела 8 сентября К Украине приближается катастрофа: когда власть введет локдаунК Украине приближается катастрофа: когда власть введет локдаун Гороскоп на 8 сентября для всех знаков Зодиака: убытки или выгодное предложениеГороскоп на 8 сентября для всех знаков Зодиака: убытки или выгодное предложение "Как на зоне": родная бабушка замученного Андрюши рассказала, как жил мальчик"Как на зоне": родная бабушка замученного Андрюши рассказала, как жил мальчик

Последние новости

18:35

Зеленая зона и "бонусы" за прививку от COVID-19: Кабмин меняет правила карантина в Украине

18:24

Перепись населения в Украине состоится в 2023 году: нардеп Гончаренко сообщил подробности

18:11

Принятие закона о виртуальных активах позволит создать прозрачный рынок - глава НБУ

17:55

Пришлось разрезать: в Одессе 5-летняя девочка застряла на детской площадке

17:54

Юрий Горбунов и Катя Осадчая назвали имя новорожденного сына

Реклама
17:43

"Понимаю канцтовары, а остальное?": в детсаде Черкасс разгорелся скандал из-за списка покупок

17:42

Украинские металлургические компании способствуют развитию экологичного производства - эксперт

17:36

С 1 октября в Украине пенсионерам увеличат выплаты: кто точно получит деньги

17:21

Артрит: назван главный "враг" среди кулинарных масел Видео

17:19

Alyоna Alyona призналась, кто ее парень на самом деле, и как они познакомились

17:12

Приметы на 9 сентября: что нельзя делать в день Анфисы и как уберечь себя от беды Видео

17:08

Череп в крови и дневник с распланированными убийствами: в доме стрелявшей из арбалета прошел обыск Видео

17:05

Третья волна COVID-19 и атака вируса осенью: в Раде ожидают ухудшения ситуации и октябре-ноябре Видео

17:04

За 10 лет украинские металлурги вложили в развитие от 50% до 80% заработанных денег

16:53

В моду на осень-зиму 2021 2022 вернулись невероятные джинсы в стиле жестких 90-х и ироничных 70-х Фото Видео

16:42

Насиловали телят: на Волыни державшая бомжей в рабстве женщина разразилась пошлым рассказом Видео

16:39

Ученые выявили новый фактор тяжелого течения Covid-19 Видео

16:20

Самый вкусный пирог с капустой: простой старинный рецепт закуски Видео

16:17

"Большая стройка" Зеленского начала первую за 60 лет реставрацию главного музея Полтавщины

16:09

Украинцы могут продавать дом вместе с участком: что нужно знать о принятом законопроекте Видео

Реклама
16:00

Гороскоп на 9 сентября для всех знаков Зодиака: разочарование, проделки недругов или риск аварий Видео

15:57

Цены на газ в Европе бьют новые рекорды: Газпром продолжает шантажировать ЕС из-за СП-2

15:53

Нашел лазейку: Моргенштерн снова едет в Украину с тремя концертами

15:40

На Ровенщине тетя с племянником решили заглянуть внутрь патрона: распиливали болгаркой

15:35

7-летняя девочка впала в кому после ДТП на Одесчине: за рулем был 15-летний сын полицейской Видео

15:33

Удваивает риск сердечного приступа: названа запрещенная привычка, которая ведет к опасным последствиям Видео

15:25

Когда День защитника Украины в 2021 году: дата, будет ли выходной

14:55

"Обед по-богатому" или сколько стоит депутатам хорошо покушать: СМИ узнали цены в столовой Рады Видео

14:36

Пытался спасти оператора: в России во время учений погиб глава МЧС, бывший охранник Путина Видео

14:28

Наступит "кайфовая" погода: синоптик озвучила прогноз на ближайшие дни в Украине

14:24

Провальное голосование: Украина не будет просить США предоставить статус основного союзника вне НАТО Видео

14:20

В Украине можно будет расплатиться биткоином: Верховная Рада легализовала криптовалюту

14:16

Отец Бритни Спирс официально подал заявление на прекращение опеки над певицей

13:53

Украина отправится в желтую зону: Шмыгаль заявил об усилении карантина

13:51

Эвакуировали весь дом: в Умани загорелась арендованная хасидами квартира Видео

13:51

Чем для украинцев рискованна работа за рубежом - ответ эксперта Видео

13:40

В Украине изменились цены на продукты: что подешевело, а что стало дороже Видео

13:38

Ученые рассказали, почему женщинам удобней спасть с собаками, а не с мужчинами

13:35

Больницы Мариуполя бесперебойно получают кислород от меткомбината Ильича: заболеваемость растет

13:21

Занявший место Чапкиса судья Танців з зірками высказал свои чувства после первого эфира

Реклама
12:39

"До октября не дотянем": эпидемиолог предупредил о риске скорой вспышки COVID-19 из-за детей Видео

12:34

Мисс Украина разделась и произвела фурор горячими фото с отдыха

12:17

Ученые рассказали, как не заразиться после контакта с больным COVID-19

12:17

Значение имени Дмитрий: день ангела, характер, совместимость

12:05

Под Одессой родители били 2-летнего ребенка: их разыскивают копы и соцслужба Видео

12:05

Убытки VS новые инвестиции: что Украина получит от зоны свободной торговли с США

11:48

Холостяк 2021 Михаил Заливако признался, за что в их паре отвечает Анна Богдан

11:34

Хотел сделать "креативное" фото: 17-летнего подростка будут судить за сожженный флаг Украины

11:33

Хотел замести следы: в Полтаве мужчина украл электросамокат, а затем пытался утопить его в ванной Видео

11:29

Отец троих сирот в Светловодске сводит концы с концами, а виновницу ДТП выпустили из СИЗО Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять