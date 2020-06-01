Отстраненного за перестрелку в Броварах главкопа Виннитчины перевели на высокий пост

Генерал Юрий Педос / vinbazar.com

Генерала Юрия Педоса, которого отстранили с поста руководителя Главка Национальной полиции по Винницкой области после большой перестрелки в Броварах на минувшей неделе, перевели на новую должность.

Как рассказал в комментарии порталу Укринформ руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, Педос был назначен его советником. "Генерал Педос назначен советником председателя Национальной полиции и будет отвечать за ведение института дознания на территории Западно-Центрального округа", — сказал Клименко.

Читайте такжеВ полиции назвали причину перестрелки в Броварах и рассказали детали расследованияПо словам руководителя Нацполиции, против остальных сотрудников Винницкого областного управления полиции, которые ранее были отстранены либо уволены после перестрелки в Броварах, проводится тщательное служебное расследование.

Напомним, 29 мая в Броварах произошел масштабный конфликт с перестрелкой ‒ в рамках разборок между легальными перевозчиками и их конкурентами-нелегалами.

В результате конфликта пострадали трое людей (двое из них сейчас с огнестрельными ранениями находятся в больнице).

По данным полицейских, всего в конфликте Броварах участвовали более ста человек (один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, а другая группа на трех микроавтобусах прибыла из Киева).