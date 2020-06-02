На кону – 100 млн: СМИ рассказали, кто стоит за кровавой перестрелкой в Броварах

Задержание участников перестрелки в Броварах / Нацполиция

К организации массовой перестрелки в Броварах Киевской области, вероятно причастны местные криминальные авторитеты Сергей Илюхин (Илюха) и Виктор Журавлев (Журавль).

Как пишет издание Вести, "серый" рынок перевозок приносит их организованной преступной группе больше 100 млн гривен в год.

Отмечается, что Илюха собирает деньги с нелегальных перевозчиков, а также контролирует подпольные залы игровых автоматов, "крышует" наркоторговлю и проституцию.

Массовую перестрелку устроили, чтобы "наказать неугодных и показать, кто на самом деле контролирует город и перевозки".

Сергей Илюхин / vesti.ua

"Илюха давно себя возомнил "царьком" Броваров и ведет себя соответственно. ОПГ Илюхи и Журавля запугивает всех неугодных местных бизнесменов и предпринимателей, иногда дело доходит до физической расправы и порчи имущества", - говорится в материале.

Издание пишет, что перестрелка в жилом микрорайоне – следствие безнаказанности и "крыши" банды в руководстве местной полиции.

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"Либо Илюха и Журавель, опьяненные "бандитской властью" утратили связь с реальностью, или же эти криминальные авторитеты имеют свою "крышу" в правоохранительных органах и уверены, что избегут любого наказания", - добавили авторы материала.

Виктор Журавлев / vesti.ua

Напомним, в пятницу утром, 29 мая, в Броварах Киевской области произошла стрельба во время массовых стычек. По предварительной информации, возник конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Работники местной полиции на месте происшествия задержали 10 человек с оружием.

Задержанными оказались "гости", которые прибыли из других регионов Украины.

В результате стрельбы трое участников криминальной разборки получили ранения из травматического оружия.