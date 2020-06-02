УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

На кону – 100 млн: СМИ рассказали, кто стоит за кровавой перестрелкой в Броварах

2 июня 2020, 16:57

Перестрелку в Броварах устроили, чтобы "наказать неугодных".

Бровары, перестрелка
Задержание участников перестрелки в Броварах / Нацполиция

К организации массовой перестрелки в Броварах Киевской области, вероятно причастны местные криминальные авторитеты Сергей Илюхин (Илюха) и Виктор Журавлев (Журавль).

Как пишет издание Вести, "серый" рынок перевозок приносит их организованной преступной группе больше 100 млн гривен в год.

Отмечается, что Илюха собирает деньги с нелегальных перевозчиков, а также контролирует подпольные залы игровых автоматов, "крышует" наркоторговлю и проституцию.

Массовую перестрелку устроили, чтобы "наказать неугодных и показать, кто на самом деле контролирует город и перевозки".

Сергей Илюхин
Сергей Илюхин / vesti.ua

"Илюха давно себя возомнил "царьком" Броваров и ведет себя соответственно. ОПГ Илюхи и Журавля запугивает всех неугодных местных бизнесменов и предпринимателей, иногда дело доходит до физической расправы и порчи имущества", - говорится в материале.

Издание пишет, что перестрелка в жилом микрорайоне – следствие безнаказанности и "крыши" банды в руководстве местной полиции.

Читайте такжеРазборки со стрельбой в Броварах: на скамье подсудимых оказались десятки титушек

"Либо Илюха и Журавель, опьяненные "бандитской властью" утратили связь с реальностью, или же эти криминальные авторитеты имеют свою "крышу" в правоохранительных органах и уверены, что избегут любого наказания", - добавили авторы материала.

Виктор Журавлев
Виктор Журавлев / vesti.ua

Напомним, в пятницу утром, 29 мая, в Броварах Киевской области произошла стрельба во время массовых стычек. По предварительной информации, возник конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Работники местной полиции на месте происшествия задержали 10 человек с оружием.

Задержанными оказались "гости", которые прибыли из других регионов Украины.

В результате стрельбы трое участников криминальной разборки получили ранения из травматического оружия.

Бровары новости Перестрелка в Броварах
Сейчас вы просматриваете новость «На кону – 100 млн: СМИ рассказали, кто стоит за кровавой перестрелкой в Броварах». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:24
Урежут все соцвыплаты: чем Украина расплатится за кредит МВФ – эксперт
17:09
"Злоупотребление властью": Евросоюз поддержал протесты в США
17:08
Скованная одной цепью: на Луганщине мать дома заковывала дочь
16:59
"Мам, не скучай": Диана Арбенина сняла трогательный клип про своих детей Видео
16:57
На кону – 100 млн: СМИ рассказали, кто стоит за кровавой перестрелкой в Броварах Видео
16:30
Ветер Любви 2 сезон - что было в 67 и 68 серии 02-06-2020 Видео
16:27
В ВОЗ призвали врачей не лечить коронавирус антибиотиками Видео
16:26
Перерезали горло: подробности убийства бойцами ВСУ рыбака в Киеве Видео
16:21
Индексация пенсий в Украине будет ежегодной: что обещает Кабмин
16:14
В клубе премьер-лиги Украины вспышка COVID-19: в руководстве сделали заявление
15:54
Погода на Троицу 2020: кому в Украине ждать +30°, а кому дожди Видео
15:34
Громкое обвинение: в Европе упрекнули Украину в невыполнении рекомендаций
15:32
Первый случай в истории: в России объяснили решение о запрете на импорт топлива
15:30
Привет, винтаж: самые модные джинсовые куртки на лето 2020 - фото Фото
15:25
Вернуть Россию в "большую семерку": в ЕС не хотят идти на поводу у Трампа Видео
15:15
Ирина Морозюк развелась с футболистом Николаем Морозюком Видео
15:03
Прокуратура вручила подозрение "минеру" моста Метро: какой срок "светит"
14:59
В Германии назвали условие проведения встречи лидеров стран "нормандского формата" Видео
14:40
Карантин в Украине могут продлить после 22 июня - Ляшко Видео
14:36
Создательница самого феминистического фильма DC сделала признание
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять