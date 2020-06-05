Кровавые разборки в Броварах: в МВД рассказали о крутых мерах

Задержание участников перестрелки в Броварах / Нацполиция

Заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров рассказал о ситуации с расследованием перестрелки в Броварах Киевской области 29 мая.

По его словам, в разборках участвовали представители четырех охранных фирм, говорится в сообщении Министерства внутренних дел в Facebook.

"Следователи Национальной полиции Украины, в рамках расследования уголовных производств о перестрелке в Броварах, обратились в Министерство внутренних дел для проведения проверки деятельности четырех столичных охранных фирм, работники которых, по информации досудебного расследования, являются участниками перестрелки в Киевской области. Приказом Министерства от 5 июня полностью аннулированы лицензии на осуществление охранной деятельности ООО Профохрана, ООО Охранная группа Киев-центр, ООО ДВ-Секьюрити, ООО Охранная группа Форт-3", - сообщил Гончаров.

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Следствием установлено, что лица, имеющие отношение к указанным охранным фирмам, неоднократно привлекались к участию в массовых мероприятиях, где применялись незаконные действия, добавил он.

Напомним, в пятницу утром, 29 мая, в Броварах Киевской области произошла стрельба во время массовых стычек. По предварительной информации, возник конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Работники местной полиции на месте происшествия задержали 10 человек с оружием.

В результате стрельбы трое участников криминальных разборок получили ранения из травматического оружия.