"Первый тюремный, а не второй президентский": эксперт спрогнозировал судьбу Зеленского

Владимир Зеленский может оказаться не на втором президентском сроке, а на первом тюремном, считает Юрий Романенко / УНИАН

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко считает, что пока что рано говорить о том, переизберут ли действующего главу государства на второй президентский срок, если он решит баллотироваться.

Эксперт сказал во время чата на Главреде, что если Зеленский проиграет выборы, то ему может грозить тюрьма.

"Пока рано говорить о том, что Зеленскому светит второй президентский срок. Если он проиграет, то ему светит тюремный срок за то, что было сделано с санкциями и прочими вещами. Особенно – если Зеленский проиграет борьбу с Медведчуком. А поскольку он ведет ее довольно странно, учитывая аргументы, предоставленные в прокуратуре и суде, это дело легко может быть развалено в суде", - отметил Романенко.

Он добавил: "Если у Зеленского не напрягутся и не займутся поиском серьезной доказательной базы, то Зеленский может оказаться не на втором президентском сроке, а на первом тюремном".

Читайте такжеБил пистолетом по голове: Медведчук чуть не попал за решетку за избиение подросткаКак сообщал Главред, во время большой пресс-конференции 20 мая президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине "заканчивается эпоха Медведчука, заканчивается эпоха коррупции".

На этой же пресс-конференции Зеленский ответил на вопрос о том, думает ли он о втором президентском сроке.

"Рано отвечать и вообще несправедливо об этом сейчас говорить, потому что не прошло и половины моей каденции. Это зависит от мнения общества и от того, сколько обещаний получится воплотить в жизнь. Также это зависит и от моей семьи. Сейчас я хочу просто стать лучшим из всех президентов Украины", - заявил глава государства.

Суд над Медведчуком - о чем ранее писал Главред:

13 мая Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения нардепу Виктору Медведчуку по делу о госизмене.

Судья Вячеслав Пидпалый решил отправить лидера ОПЗЖ под круглосуточный домашний арест до 9 июля.

Виктора Медведчука обвинили в госизмене в мае. По сведениям правоохранителей, нардеп вступил в сговор с российской стороной для добычи нефти и газа в Черном море, передавал РФ данные о секретном подразделении Вооруженных сил Украины и причастен к созданию организации "Промінь", основная цель которой – стать структурой влияния на нашу страну с помощью трудовых мигрантов.

Кум Владимира Путина утверждает, что ни в чем не виновен.

В феврале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны решил ввели санкции против Медведчука и его жены – телеведущей Оксаны Марченко. Медведчук и Марченко наказаны за финансирование терроризма. Под ограничительные меры попали активы супругов. В частности, санкции были наложены на участок нефтепровода Самара – Западное направление.

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