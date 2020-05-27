После скандала с выставкой картин Порошенко получил новый вызов на допрос

Повестка о вызове Порошенко на допрос была передана 26 мая.
Бывший президент Петр Порошенко получил новую повестку на допрос в Государственное бюро расследований.
ГБР вызвало Порошенко на допрос на 11:00, 29 мая, рассказали Українським Новинам в бюро.
"Вызывают на 29 число", - сказал собеседник.
В сообщении отмечается, что повестка о вызове Порошенко на допрос была передана 26 мая.
Бывший президент вызывают для проведения следственных действий в качестве свидетеля.
Напомним, ранее в музее Гончара в Киеве произошел скандал: сотрудники ГБР были вынуждены взломать двери, чтобы провести следственные действия по делу картин Петра Порошенко.
Позже в пресс-службе партии Евросолидарность такие действия назвали "разбойным нападением" спецназа на музей Ивана Гончара.