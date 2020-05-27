УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

После скандала с выставкой картин Порошенко получил новый вызов на допрос

27 мая 2020, 20:55

Повестка о вызове Порошенко на допрос была передана 26 мая.

Порошенко
Петр Порошенко / УНИАН

Бывший президент Петр Порошенко получил новую повестку на допрос в Государственное бюро расследований.

ГБР вызвало Порошенко на допрос на 11:00, 29 мая, рассказали Українським Новинам в бюро.

"Вызывают на 29 число", - сказал собеседник.

В сообщении отмечается, что повестка о вызове Порошенко на допрос была передана 26 мая.

Бывший президент вызывают для проведения следственных действий в качестве свидетеля.

Напомним, ранее в музее Гончара в Киеве произошел скандал: сотрудники ГБР были вынуждены взломать двери, чтобы провести следственные действия по делу картин Петра Порошенко.

Позже в пресс-службе партии Евросолидарность такие действия назвали "разбойным нападением" спецназа на музей Ивана Гончара.

Петр Порошенко допрос ГБР
Сейчас вы просматриваете новость «После скандала с выставкой картин Порошенко получил новый вызов на допрос». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:58
ЕС выделит кругленькую сумму для "спасения экономик" - сколько и кто получит
20:55
После скандала с выставкой картин Порошенко получил новый вызов на допрос Видео
20:30
Вакцина на подходе: в США сделали неожиданное заявление о борьбе с COVID-19 Видео
20:26
Вирусолог перечислила препараты, которыми опасно лечить коронавирус
20:03
Почему 75% миллениалов одиноки: ученые докопались до истины Видео
19:53
Автономии больше нет: Помпео поставил "диагноз" Гонконгу
19:52
Цены пробили психологическую отметку: в Украине новое подорожание на АЗС
19:50
Почему умер Дмитрий Дяченко: назвали причины смерти американо-украинского актера
19:36
В МИД Грузии сделали важное заявление об Украине
19:28
Смягчение карантина в Киеве: главный санитарный врач опроверг Кличко Видео
19:14
Япония заманивает туристов: выплатят до 185 долларов за каждый день пребывания Видео
19:14
Стало известно, что случилось с Геннадием Москалем
19:10
Рэпер Серега впервые прокомментировал истерику бывшей жены
18:25
У Геннадия Москаля случился инсульт во время прямого эфира - СМИ
18:23
"Любов - то велика сила": Могилевская записала новый альбом на карантине Видео
18:22
Украинцы будут платить за свет по-новому: в НКРЭКУ рассказали подробности
18:20
Не прошел тесты: скандал с украинским аппаратом ИВЛ получил продолжение
18:18
Интересные факты о пользе клубники, калорийность и противопоказания
17:55
Модные джинсы лето 2020: винтажные джинсы из 80-х и джинсы-клеш: фото Фото
17:33
В МИД Украины заинтриговали заявлением о плане В по Донбассу
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять