После скандала с выставкой картин Порошенко получил новый вызов на допрос

Петр Порошенко / УНИАН

Бывший президент Петр Порошенко получил новую повестку на допрос в Государственное бюро расследований.

ГБР вызвало Порошенко на допрос на 11:00, 29 мая, рассказали Українським Новинам в бюро.

"Вызывают на 29 число", - сказал собеседник.

В сообщении отмечается, что повестка о вызове Порошенко на допрос была передана 26 мая.

Бывший президент вызывают для проведения следственных действий в качестве свидетеля.

Напомним, ранее в музее Гончара в Киеве произошел скандал: сотрудники ГБР были вынуждены взломать двери, чтобы провести следственные действия по делу картин Петра Порошенко.

Позже в пресс-службе партии Евросолидарность такие действия назвали "разбойным нападением" спецназа на музей Ивана Гончара.