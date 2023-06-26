Под Киевом "похоронили" Путина: в Сети появилось фото "могилы" диктатора

На гранитном памятнике выбили портрет российского диктатора Владимира Путина.

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В Сети появилось фото могилы Путина / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

В Сети уже давно ходят слухи о том, что российский диктатор Владимир Путин якобы тяжело болен и скоро может умереть. И вот в Сети появилось фото "могилы" Путина.

Сообщается, что "похороны" Путина состоялись на Киевщине в городе Ягодин. Там появился даже надгробный памятник.

На нем выбили портрет "директора" России и оставили подпись.

видео дня

"Владимиру Владимировичу от счастливых украинцев", - написано на памятнике.

В Сети показали могилу Путина / фото: Telegram

Что известно о болезнях Путина

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российский диктатор Владимир Путин болен раком и вскоре может умереть. Руководитель украинской разведки считает, что российский диктатор умрет уже после победы Украины, потому что война должна прекратиться до его смерти.

Как отметил российский политолог и обозреватель Валерий Соловей, состояние главы Кремля с каждым днем ухудшается. По его словам, у российского диктатора диагностирован рак поджелудочной железы и рак простаты. Путина регулярно обкалывают всевозможными тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить распространение рака. Кроме того, у российского диктатора диагностирована болезнь Паркинсона.

Кроме того, кандидат психологических наук Елена Рыхальская считает, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении. Психотерапевт считает, что от главы Кремля избавится его же окружение.

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